Concluye la Semana de la Tortilla en Betanzos (A Coruña) con el premio popular a Café Segundo

La tortilla de Burger City Café Segundo fue elegida como la mejor tortilla en la votación popular que se celebró a lo largo del certamen semanal que el Concello dedica a este producto gastronómico.

La tortilla de este establecimiento, ganadora en 2024 del premio a la mejor tortilla por el jurado profesional, fue la más votada entre los 14 locales participantes en el certamen. En segundo lugar, se clasificó La Travesía Vinos y O Noso Recuncho

La alcaldesa, María Barral, junto a la concejala de Comercio, Anxeles Veiga, entregó el premio a la mejor tortilla popular a los representantes de Burger City Café Segundo, Sheyla Rossana Delgado e Iván Quintáns Lodeiro.

Se cierra así el capítulo de ganadores de la Semana de la Tortilla que este año tuvo en Adega Lastras al ganador del jurado profesional con la mejor Tortilla de Betanzos; y a David Teijo Regueiro como ganador del premio de tortilla caseira. Semana del Pincho.

El Concello prepara ya su próximo evento de promoción gastronómica con la Semana del Pincho que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre.