MEGA anuncia una segunda velada de su Maridaje Ancestral en A Coruña: será el 7 de noviembre

MEGA ofrece al público una segunda oportunidad de disfrutar de uno de sus planazos más destacados y queridos por el público: el Maridaje Ancestral. Tras agotar todas las entradas para la cita del viernes 31 de octubre, en la noche de Samaín, la Sala de Degustación del museo abrirá sus puertas una semana después, el viernes 7 de noviembre, con una segunda velada de Maridaje Ancestral que comenzará a las 21.00 horas.

El Museo de Estrella Galicia quiere invitar al público a disfrutar de un viaje en el tiempo a través del paladar. Cinco cervezas ancestrales, acompañadas de otros tantos platos de elaboración o inspiración histórica y de una caña de bienvenida, serán las protagonistas de una degustación muy especial, cuyas entradas ya están a la venta en la web oficial www.mundoestrellagalicia.com.

En una velada guiada por el técnico de Cultura de Cerveza de MEGA, Martín Gómez, por el sumiller y arqueólogo David Bea y por el especialista en cervezas históricas Xavier Tortosa, el público podrá ampliar su conocimiento sobre la tradición cervecera a través de la degustación de bebidas artesanas procedentes de Bélgica, Finlandia, Lituania, Noruega e, incluso, una surgida de la unión entre Grecia y Turquía. Todas ellas estarán acompañadas de cinco platos creados por Terra Food Solutions y de la habitual caña de bienvenida que ofrece MEGA.

"Maridaje Ancestral nos permite traer a A Coruña las más raras cervezas ancestrales europeas", explica David Bea, quien avanza que en esta nueva noche de Maridaje Ancestral de MEGA del viernes 7 de noviembre, el público podrá degustar rarezas únicas como "la sahti finlandesa o la kaimiskas lituana, esta última procedente de un pequeño bar en Panevėžys".

"Podremos volver a admirar, tocar y oler los auténticos vasos cerveceros nórdicos, muchos de ellos con siglos de antigüedad. Es un evento único que nos permite investigar y acercar la historia al público", apunta el arqueólogo y sumiller.

El técnico de Cultura de Cerveza de MEGA señala que Maridaje Ancestral "es el evento más ilusionante del año", algo que certifica el gran éxito que ha tenido la convocatoria del 31 de octubre. "Es un proyecto tan complejo como único, donde cuidamos cada detalle: la cerveza, el plato y la narrativa histórica. Poder celebrar por partida doble esta quinta edición en 2025 es un sueño", afirma Martín Gómez.

