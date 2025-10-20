Ofrecido por:
Abre en A Coruña Fucka, un lugar con "alma toscana y espíritu irreverente"
Situado en el número 52 de la calle San Andrés, deja atrás la tradicional estética italiana para centrarse en el concepto de Paolo Sorrentino. Primero iniciará el servicio Delivery y en noviembre abrirá al público
Fucka llega a la calle San Andrés, en A Coruña, con una propuesta que mezcla rebeldía, autenticidad y alma toscana. Su carta girará en torno a la schiacciata, una masa dorada y crujiente que se abre y se rellena con productos italianos de origen controlado. No es una focaccia, ni un bocadillo, ni una pizza: es una historia distinta que reivindica el sabor y el carácter.
El nuevo espacio se desmarca de los clichés italianos. No verán Vespas ni manteles de cuadros, sino una estética inspirada en la Italia de Paolo Sorrentino, donde la belleza, la melancolía y el exceso se entrelazan con ironía y elegancia.
"Fucka no busca gustar a todos, sino divertir y provocar desde el respeto, demostrando que comer también puede ser un acto de rebeldía", explican desde el establecimiento.
El proyecto nace de tres socios con perfiles complementarios: un maestro panificador del sur de Italia, guardián del secreto de la schiacciata perfecta, y dos gallegos procedentes de los sectores tecnológico y de recursos humanos, que han aplicado su experiencia en innovación y estrategia para crear una propuesta gastronómica con alma y actitud.
Fiel a su filosofía, Fucka empieza por el final: el servicio delivery ya estará disponible esta semana, mientras que la apertura física del local está prevista para la primera semana de noviembre.
Los horarios del delivery son de martes a jueves de 13:00 a 15:45 y de 20:00 a 22:45. Los viernes, sábados y domingos la apertura será de 13:00 a 16:45 y de 20:00 a 23:30, finalizando el domingo a las 22:45. El lunes no tendrá servicio.
Los horarios definitivos del local se anunciarán en Instagram (@fucka.official) entre el martes y el jueves previos a su inauguración.