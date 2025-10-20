Abre en A Coruña Fucka, un lugar con "alma toscana y espíritu irreverente"

Fucka llega a la calle San Andrés, en A Coruña, con una propuesta que mezcla rebeldía, autenticidad y alma toscana. Su carta girará en torno a la schiacciata, una masa dorada y crujiente que se abre y se rellena con productos italianos de origen controlado. No es una focaccia, ni un bocadillo, ni una pizza: es una historia distinta que reivindica el sabor y el carácter.

El nuevo espacio se desmarca de los clichés italianos. No verán Vespas ni manteles de cuadros, sino una estética inspirada en la Italia de Paolo Sorrentino, donde la belleza, la melancolía y el exceso se entrelazan con ironía y elegancia.

"Fucka no busca gustar a todos, sino divertir y provocar desde el respeto, demostrando que comer también puede ser un acto de rebeldía", explican desde el establecimiento.

El proyecto nace de tres socios con perfiles complementarios: un maestro panificador del sur de Italia, guardián del secreto de la schiacciata perfecta, y dos gallegos procedentes de los sectores tecnológico y de recursos humanos, que han aplicado su experiencia en innovación y estrategia para crear una propuesta gastronómica con alma y actitud.

Fiel a su filosofía, Fucka empieza por el final: el servicio delivery ya estará disponible esta semana, mientras que la apertura física del local está prevista para la primera semana de noviembre.

Los horarios del delivery son de martes a jueves de 13:00 a 15:45 y de 20:00 a 22:45. Los viernes, sábados y domingos la apertura será de 13:00 a 16:45 y de 20:00 a 23:30, finalizando el domingo a las 22:45. El lunes no tendrá servicio.

Los horarios definitivos del local se anunciarán en Instagram (@fucka.official) entre el martes y el jueves previos a su inauguración.