Abre en A Coruña el segundo local de Rosmon Burger, ahora en formato "Hole": "El primero de Galicia"

Tras el éxito de Rosmon, la hamburguesería coruñesa nacida en Rúa Nova da un nuevo paso con la apertura de su segundo local en Calle Pondal, número 5, A Coruña. El nuevo espacio mantiene la esencia del primer Rosmon, pero ahora con un formato más atrevido.

La diferencia está en el formato: "El primer 'Burger Hole' de Galicia". Tal y como explica Adrián Felípez, el chef y autor de estos dos establecimiento, en este nuevo local no hay consumo en el interior. Desde aquí salen todos los pedidos, que los clientes pueden realizar a través de UberEats y JustEat, o directamente en el propio sitio, escaneando un código QR en la puerta. En pocos minutos, las burgers saldrán por el característico "agujero" del Rosmon Hole, listas para disfrutar en casa o donde se prefiera.

"La gente nos lo pedía: querían poder disfrutar de Rosmon en casa. El primer local se nos quedó pequeño para la demanda de pedidos, así que decidimos dar el salto a este nuevo formato, sin perder nuestra esencia", explican desde el equipo. Ahora este viene con las mismas ganas y con la misma calidad, mismo producto, y el clásico estilo americano.

Además, indican que cada vez más clientes contactan con Rosmon para eventos, celebraciones y colaboraciones, lo que hizo necesaria la creación de unas instalaciones más amplias y cómodas para trabajar. El nuevo espacio permite al equipo afrontar este crecimiento sin renunciar a la calidad ni al espíritu artesanal que define a la marca.

Con esta apertura, Rosmon también presenta su propio vino en lata: TRASTO, un vino ecológico, sin aditivos y con mucho carácter, pensado para acompañar sus burgers estilo americano. "Porque creemos que una buena burger merece un vino a la altura —y si es en lata, mejor", señalan.