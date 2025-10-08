Cuatro meses para la temporada de cocido en A Coruña: "Hay reservas de un año para otro"

El cambio de tiempo deriva también en un cambio de costumbres a la hora de alimentarse. Del helado por la Marina o por algunas de las calles de A Coruña, las pandillas de amigos empiezan a evolucionar hacia los tradicionales cocidos, que ya empiezan a aparecer en los planes en los diferentes grupos de WhatsApp.

Los diferentes locales de hostelería están notando ya un incremento de llamadas para preguntar disponibilidad, para reservar e, incluso, para confirmar esa fecha que dejaron ya guardada a principios del año con intención de que nadie se les adelantase.

Uno de los que destacan en la agenda gastronómica es Casa Matilde. Víctor Vázquez, su responsable, reconoce en conversación con Quincemil que ya hay reservas.

"Ya ha empezado a sonar el teléfono", explica con alegría, consciente de que se acerca un momento de mucha demanda de trabajo.

Todavía hay huecos libres en una agenda que va a nutrirse de sorpresas: "Hacemos lo de siempre, pero este año he decidido echarme la manta a la cabeza e incorporar alguna novedad que tenía pensada desde hace años".

Víctor reconoce que hay reservas que ya quedan marcadas en el calendario "de un año para otro". Son, sobre todo, grupos de amigos y familiares que tienen esta cita agendada.

Sobre el perfil que acude a Casa Matilde, lo define como "variado". La mejor noticia, que hay relevo generacional: "los chavales también vienen. Los más jóvenes con sus padres y el resto siguen la tradición", sentencia.

La.Con.Fusión, con fechas ya completas

Otro de los lugares míticos para poder consumir el cocido es La.Con.Fusión. Aunque sus clientes primero disfrutarán de la temporada de caza con las perdices entre otros manjares y del lacón, ya tienen fechas completas para esta campaña de cocidos.

"Empezamos en noviembre y vamos hasta carnavales. Hay familias que ya nos han dejado reservada la fecha de la campaña anterior" explica su responsable, Manuel Souto Linares, en conversación con Quincemil.

"En carnavales ya tenemos algunas fechas agotadas. Ya estamos cogiendo reservas, pero la gente se está adelantando porque quiere disfrutar", manifiesta.

El perfil de clientela vuelve a ser "variado" pero, sobre todo, gente que quiere disfrutar del cocido elaborado con receta tradicional y que utiliza ingredientes de calidad.