El asador cerca de la estación de tren de A Coruña que puedes encontrar en la Guía Michelin

Desde hace casi dos décadas, el restaurante Asador Coruña ofrece las carnes, pescados y mariscos más selectos a sus comensales, todos ellos basados en una cocina marcada por productos locales y de proximidad. Este local situado en el número 4 de la Plaza Alcalde José Crespo López-Mora y regentado por Alberto Méndez, suma ya 17 años consecutivos con su nombre en la prestigiosa Guía Michelin.

"Vengo de una familia de hosteleros. Mis padres tenían hace 45 años una casa de comidas cerca de la estación y hace 27 años compramos este local y nos lanzamos a la aventura", explica el hostelero que lleva toda la vida vinculado al sector.

Cuenta Alberto que cuando abrieron el local su especialidad era el chuletón de buey a la brasa, pero que con el tiempo fueron diversificando y ampliando su carta. "Tenemos muchos clientes del mundo empresarial, por eso fuimos añadiendo pescados y mariscos que preparamos a la parrilla".

Entre sus grandes clásicos destacan los pescados y carnes a la brasa, aunque señala Alberto que casi todo cliente que pasa por el restaurante prueba su salpicón de lubrigante: "Lo hacemos exclusivamente con el producto y una vinagreta de manzana".

Otro de los orgullos de la casa son las anchoas del Cantábrico, elaboradas de manera artesanal y servidas sobre una tosta de pan de maíz con queso del país. En el apartado dulce, brilla la torrija de pan brioche caramelizada, junto a una carta de postres enteramente caseros. La carta de vinos tampoco se queda atrás: más de 400 referencias con presencia de todas las denominaciones de origen.

Empresas y clientes habituales

Comer en Asador Coruña ronda un ticket medio de 40 euros por persona. "Entre semana, el 90% de nuestra clientela son empresas, y los fines de semana nos visitan clientes habituales de toda la vida y vecinos de la zona", explica el hostelero.

La ubicación también suma puntos. El restaurante se encuentra cerca de la estación de tren y, desde la apertura de la estación temporal, todavía más próximo. "Notamos que cada vez viene más gente que aprovecha para comer antes de coger el tren", concluye Méndez.