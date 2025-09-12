El restaurante de A Coruña cerca de la Plaza de San Pablo que confecciona sabores únicos

En el Taller de Sastrería podrían hacer trajes a medida, pero en lugar de ello cortan y cosen sabores únicos con cada uno de sus platos. Este restaurante, situado en el número 7 de la rúa Magistrado Manuel Artime muy cerca de la Plaza de San Pablo, cumple 12 años innovando con platos de toda la vida con toques y salsas asiáticas, como su pulpo con puré de kimchi.

Su propietario y chef principal, Alberto Amarelle, se embarcó en la aventura junto a su hermano, pero desde hace seis años pilota el barco él solo. El establecimiento nació como cafetería, ya que antes contaban con el antiguo restaurante La Sastrería en la Plaza de la Cormelana, que sigue abierto bajo otra dirección y nombre, pero unos años después pasó a ser el local que es hoy.

La idea de mantener esta línea de nombres en los locales viene de familia. "Nuestra madre es costurera y tenía varias máquinas de coser; crecimos rodeados de ello", explica Alberto. Además, recuerda que en su primer restaurante la gran mayoría de sus clientes trabajaban en Inditex: "Así que el nombre le venía que ni pintado".

La decoración del propio local rinde homenaje a su nombre: máquinas de coser, mesas construidas con auténticas máquinas de coser, y tienen un busto de un sastre en la entrada que recibe a los comensales que acceden al local.

Innovación con producto gallego

En su carta cuentan con 15 platos, de los cuales siete varían dependiendo de la temporada, con el producto gallego por bandera. "Por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho con el bonito", señala Alberto. Cuando le pregunto por cuál es su especialidad le es imposible decir algo en concreto: "Vienen muchas familias con niños y al final sale un poco de todo".

Ensaladilla y carrilleras de el Taller de Sastrería en A Coruña Cedida

Entre los platos que llevan con él desde el principio se encuentran algunos de sus best-sellers, como su pan bao casero: "Tenemos ensaladilla con langostinos flameados, tomates rellenos de guacamole, manzana y mango, y un pan de cerdo celta que gustan un montón".

No hay comilona sin postre, y ahí Alberto tiene claro que su coulant de chocolate casero gana por goleada: "Lo elaboramos nosotros al completo y la gente se sorprende cuando lo piden porque tardamos unos 8 minutos en servirlo, pero eso es porque lo estamos haciendo".

En el Taller de Sastrería, casi todo el que entra repite. "La mayoría de nuestra clientela es gente habitual. A veces vienen turistas que nos conocen por búsquedas en Internet y me sorprende mucho porque estamos algo alejados de la zona centro de la ciudad", concluye.