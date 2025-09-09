Pagan 80 € en el restaurante "peor valorado" de A Coruña, y de España: "No comimos mal, pero no me fío"

Es costumbre ver reviews en redes sociales de diferentes usuarios, más o menos conocidos, en restaurantes o bares de Galicia. Los vídeos consisten en mostrar varios platos, probarlos en directo y dar una opinión, algo que no viene nada mal para conocer recomendaciones en cada ciudad.

El conocido creador de contenido gallego, Champi Muros, ha ido junto con Pablo Cabezali (@cenandoconpablo) al restaurante peor valorado de A Coruña, y de España, según sus reseñas en Google Maps, pues tiene una nota media de 1,5 puntos con más de 500 reseñas.

"Cuando nos han visto entrar se han preocupado"

"Vamos a cenar en el actual peor restaurante de toda España. Un 1,5 en Google Maps con más de 500 reseñas y lo ponen a caer de un burro", afirma Pablo Cabezali al lado de Champi Muros y con el restaurante a sus espaldas.

@cenandoconpablo El peor Restaurante de España (1,5 en las reseñas de Google Maps) ... ¿Sabías que el peor Restaurante de España está en A Coruña? Tiene una media de opiniones en Google Maps de 1,5 y las Reseñas son horrorosas.. aprovechando que estaba por Galicia he llamado a @Champi Muros 💙 ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO

Probaron varios platos para saber, de primera mano, si la mala fama es cierta o si es "una turistada". Lo cierto es que esperaban que la experiencia fuera mucho peor de lo que es: "No hemos comido mal, pero no me fío", o "Yo sinceramente me voy como ni bien ni mal. Sin más" opinan.

"El sitio hasta ha cambiado el nombre. Están haciendo todo lo imposible para que la gente no pueda ver las valoraciones y quedarse sin clientes", afirma Pablo entre risas. Así, se deciden a entrar y ponerse manos a la obra.

El primer plato son rabas con patatas por 9,80 euros. Señalan que las rabas son "aceitosas" y las patatas "congeladas". A Champi le gustan, pero le parecen "un poco insípidas", y añade: "No me dice nada para bien, pero tampoco para mal". Pablo resume el plato con un "sin más, se pueden comer".

La siguiente ración ha sido pulpo á feira por 12,80 euros. "El pulpo ya baja la nota. Muy blando" dice Champi. "Yo lo como con miedo. Para mí es suspenso, pero no horripilante", afirma Pablo.

Llega el turno de las croquetas de jamón por 6,80 euros. Es probable que este plato sea el que menos les ha gustado, ya que apenas tenía sabor. "Es como masticar bechamel" o "Como no comer nada", son algunas de sus opiniones sobre este plato.

Respecto a la tortilla de patata, con un precio de 7,80 euros, no tienen mucho que añadir en comparación con el resto de la comida. "Sabe rara, no sabe mal, pero sabe raro", comenta Champi desconcertado. "No está mala, pero es muy normal, nada especial", sentencia Pablo.

Por último, decidieron darle una oportunidad a la parrillada de ternera, de 9,80 euros. En un principio, parecía no gustarles, pero finalmente acabaron diciendo que estaba bueno.

En general, consideran que "no es un sitio en el que digas, bua comí que flipas, pero no es un sitio en el que digas, el peor en el que comí en mi vida. Es muy estándar".

"Ha llegado la cuenta por comer en el peor restaurante de España, con nota media de 1,5 y más de 500 reseñas.... ¡80 pavos!" dice Pablo Cabezali junto a Champi Muros para finalizar el vídeo.

Las respuestas al vídeo

Los comentarios de varios coruñeses y coruñeses no se han hecho esperar en el vídeo. "Mejor previa de Coruña", señala una usuaria refiriéndose a la quedada de los deportivistas antes de cada partido.

"El problema es que en Coruña se come tan bien que cuando te metes en un restaurante ni bien ni mal pues...", apunta otro seguidor. Otra, no ha podido aguantar la risa: "Que me meo, pero si ahí solo va la gente a por cubatas que cuestan 3,90 euros".