Dónde comer en Betanzos (A Coruña), según el deportista Carlos Arévalo

El gallego Carlos Arévalo, recibido con honores por el Ejército de Tierra tras los Juegos. Carlos Arévalo

Una medalla de bronce no se consigue todos los días. Carlos Arévalo, tras unas semanas complicadas por los problemas para participar en K1, consiguió redimirse con ese metal en la modalidad de K4.

El palista aprovecha para compartir con Quincemil varios de sus lugares de desconexión, esa tan necesaria cuando la Federación Española modificó los parámetros y, a pocos meses de la competición, se vio fuera de lo que tanto había peleado.

Dónde desayunar

Algunos de los productos de Moita Miga.

Ya desde primera hora, es necesario acabar de cargar las baterías para poder ejercer la presión y fuerza necesaria sobre la piragua. Por ello, en Moita Miga en Betanzos, tiene una completa carta de dulces junto a otros productos.

Dónde comer

Pedro Miño, de Adega Lastras de Betanzos.

Una apuesta por lo de siempre que va desde la tatarabuela de su actual dueño, Pedro Miño. La tortilla es uno de los elementos clave en su carta, en estilo Betanzos, como no podía ser de otra forma. Sus postres caseros hacen la delicia de todos los comensales.

Dónde cenar

Imagen de A Artesa da Moza Crecha.

Con un local donde la decoración impresiona, el producto está a la altura del resto de elementos. Menús degustación son la carta ideal para rendir un homenaje al producto local de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas. Sus opciones no dejan indiferente a nadie.

Dónde copear

Clientes disfrutando de O Curruncho.

A veces las largas tensiones del día hacen necesario un lugar de relax, como es O Curruncho. Con sus propuestas diferentes, la compañía es inmejorable y las copas permiten acercarse ya al off del día.