Ofrecido por:
Dónde comer en Betanzos (A Coruña), según el deportista Carlos Arévalo
El palista betanceiro logró en el K4 la medalla de bronce en la competición de Milán
Te puede interesar: Dónde comer en A Coruña, según el cocinero Pablo Gallego
Una medalla de bronce no se consigue todos los días. Carlos Arévalo, tras unas semanas complicadas por los problemas para participar en K1, consiguió redimirse con ese metal en la modalidad de K4.
El palista aprovecha para compartir con Quincemil varios de sus lugares de desconexión, esa tan necesaria cuando la Federación Española modificó los parámetros y, a pocos meses de la competición, se vio fuera de lo que tanto había peleado.
Dónde desayunar
Ya desde primera hora, es necesario acabar de cargar las baterías para poder ejercer la presión y fuerza necesaria sobre la piragua. Por ello, en Moita Miga en Betanzos, tiene una completa carta de dulces junto a otros productos.
Dónde comer
- Adega Lastras: n°5, bajo, Rúa Quiroga, 15300 Betanzos, A Coruña
Una apuesta por lo de siempre que va desde la tatarabuela de su actual dueño, Pedro Miño. La tortilla es uno de los elementos clave en su carta, en estilo Betanzos, como no podía ser de otra forma. Sus postres caseros hacen la delicia de todos los comensales.
Dónde cenar
- A Artesa da Moza Crecha: Rúa Alfolí, 7, P.º Antolín Faraldo, 10, Bj IZ, 15300 Betanzos, A Coruña
Con un local donde la decoración impresiona, el producto está a la altura del resto de elementos. Menús degustación son la carta ideal para rendir un homenaje al producto local de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas. Sus opciones no dejan indiferente a nadie.
Dónde copear
- O Curruncho: Tr.ª Progreso, 11, 15319 Betanzos, A Coruña
A veces las largas tensiones del día hacen necesario un lugar de relax, como es O Curruncho. Con sus propuestas diferentes, la compañía es inmejorable y las copas permiten acercarse ya al off del día.