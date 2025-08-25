Carnivale Burger gana el premio a la Favorita Local A Coruña 2025 en The Champions Burger con su “MVP”

La “MVP” de Carnivale Burger se ha coronado como la Favorita Local A Coruña 2025 en The Champions Burger, el festival que reunió a las mejores hamburgueserías del país en la ciudad herculina del 13 al 24 de agosto. Con este galardón, la hamburguesería coruñesa vuelve a situarse en lo más alto y confirma el apoyo de un público que la reconoce como referente indiscutible en Galicia.

Carnivale Burger llegó a esta edición con una misión clara: defender el orgullo local frente a competidores de toda España. Lo hizo con su “MVP”, una hamburguesa exclusiva para el certamen que combinó pan y salsas caseras, carne gallega de chuletón madurado 60 días y brisket de Angus cocinado a baja temperatura durante 48 horas con adobo cajún. El toque final lo puso el misterioso “Polvo Florida”, un ingrediente sorpresa que despertó la curiosidad de los asistentes.

El resultado fue un éxito rotundo: miles de personas votaron a Carnivale Burger como su opción favorita en la ciudad, otorgándole el título de Favorita Local A Coruña 2025. Además, gracias a este reconocimiento, Carnivale Burger se ha clasificado de nuevo para la final de The Champions Burger, donde volverá a ser el único representante gallego. (La organización aún no ha confirmado la fecha ni la ubicación de la gran final).

Carnivale no se detiene aquí. La hamburguesería continúa en ruta con The Champions Burger y su próxima cita será en Vigo, del 28 de agosto al 7 de septiembre, donde buscará repetir el éxito alcanzado en A Coruña.

Con este nuevo logro, Carnivale Burger reafirma su compromiso de demostrar que una hamburguesa puede ser un plato de alta cocina. El premio supone además un impulso para seguir innovando y llevar el nombre de Carnivale Burger aún más lejos en el panorama gastronómico nacional.