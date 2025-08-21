El drunch desafía a A Coruña: la moda gastronómica que arrasa en Madrid y Barcelona

El drunch, la moda gastronómica que arrasa en Madrid y Barcelona a la que A Coruña se resiste Shutterstock

Hacer un brunch lleva varios años asentado en nuestra gastronomía. Esta tendencia, que une desayuno y almuerzo, se ha convertido en un plan habitual para hacer solo o en grupo, especialmente en días como los domingos. No es de extrañar, por tanto, que numerosos locales de hostelería de A Coruña se hayan sumado a la moda, diseñando menús específicos con múltiples propuestas.

Sin embargo, un nuevo fenómeno gastronómico está empezando a hacerle sombra al brunch en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se trata del drunch, un concepto de merienda-cena que está muy extendido entre las personas que al terminar su jornada laboral buscan comer algo sin pedir una cena completa.

Una moda que parece resistirse a asentarse como tal en las cafeterías de A Coruña, si bien es cierto que algunas ofrecen la opción de hacer meriendas-cenas, no todas incluyen menús específicos para el drunch, a diferencia de lo que ocurre con el branch cuando ojeas sus cartas. Esto podría deberse al horario de apertura de muchos locales que, según se puede comprobar en Internet, suelen cerrar entre las 17:00 y las 21:00 horas.

"Una cuestión de terminología"

Miss Maruja y Pandelino son dos cafeterías con una larga trayectoria en la ciudad y que cada día reúnen a una gran masa de coruñeses en busca de sus desayunos y meriendas.

En el Miss Maruja, asentado en la calle Zalaeta, ofrecen en su carta diferentes tostas, sándwiches, bowls de frutas y pasteles, entre otros. Perfectos para disfrutar en cualquier momento del día. Sin embargo, su propietaria Ángela León, señala que por ahora, no contemplan incorporar el drunch.

Pandelino, en la rúa Rosalía de Castro, ofrece meriendas-cenas desde su apertura hace 14 años. Rosa Laura, fundadora del local, comenta que "el drunch es una cuestión de terminología; ahora se le llama así, pero nosotros lo tenemos desde siempre".

Su oferta abarca opciones dulces y saladas, disponibles entre las 19:00 y las 20:00 horas, momento en el que los clientes pueden combinar merienda y cena. Hasta hace cuatro años, esta propuesta figuraba en la carta como menú after work. Rosa Laura asegura que no descarta añadir un apartado específico de drunch si la demanda lo justifica.