Un turista alucina con el precio de un bar cerca de A Coruña: "En shock con lo que me han cobrado"

A Coruña destaca por ser una ciudad con buena calidad de vida, un rico patrimonio cultural y natural, y una exquisita gastronomía. Precisamente este último aspecto es uno de sus grandes atractivos, capaz de atraer a turistas de todo el mundo.

En cada esquina hay un bar, restaurante o taberna que ofrece lo mejor de la gastronomía local. El influencer Noel Horcajada puso el foco en el restaurante Casa Manolo, en O Burgo, durante su visita a A Coruña, donde también aprovechó para probar la hamburguesa de Cenando con Pablo en The Champion Burger.

"El sitio es increíble"

"Estoy en shock con lo que me han cobrado en este restaurante". Así comienza el vídeo que Noel Horcajada ha compartido en sus redes sociales, donde relata su experiencia gastronómica en O Burgo, en Culleredo (A Coruña) y detalla la sorpresa que se llevó con la cuenta.

El creador de contenido es conocido por compartir vídeos en los que prueba la comida de distintos restaurantes, pastelerías y supermercados y, en esta ocasión, ha mostrado su experiencia en Casa Manolo. Ubicado en O Burgo, el local goza de fama como un bar de toda la vida.

"Un restaurante peculiar porque para coger mesa tienes que pedir un número como si fuese la vez de la carnicería", explica antes de entrar al local. "El sitio es increíble porque tiene cuatro platos contados y estás viendo cómo los preparan", añade después.

Casa Manolo no dispone de carta: los platos se recitan a viva voz, de modo que Noel no conoció los precios hasta terminar la comida. "Yo creo que no va a ser muchísimo", piensa en un primer momento.

Durante la comida, el creador de contenido disfrutó de los mejores platos de la gastronomía gallega: tortilla de patatas, raxo con patatas, ensalada de lechuga, tomate y cebolla, y pan gallego, "el mejor de España". "No sé cómo algo tan simple puede estar tan bueno", insiste.

Al recibir la cuenta, Noel se limita a pronunciar tres palabras: "Me parece increíble". "El precio ha sido 23,85 euros. Iba a cortar el vídeo, pero voy a desglosar porque lo del precio me parece surrealista: el agua 2,90 euros; la tortilla 5,60 euros; la media de raxo 8,70 euros y la media de patatas 2,45 euros", menciona después.

"Recuerdo que tengo un vídeo hace un mes en kebab de Madrid en el que me cobraron 6 euros por una ración de patatas congeladas. Aquí la ensalada con lechuga fresca, tomate fresco y cebolla fresca 3 euros", concluye alucinado.