Dónde comer en Betanzos (A Coruña), según el entrenador Óscar Gilsanz

Si hay una persona especialmente orgullosa de Betanzos es uno de sus entrenadores más conocidos. Óscar Gilsanz presume de ser betanceiro en cada rincón del universo, tanto cuando lo recorre de forma privada en un viaje como cuando le toca hacer esa ruta porque el fútbol, su pasión y su profesión, se lo impone.

Tras hacer de todo en su Betanzos CF, donde incluso llegó a ser destituido y regresó en otra etapa, emigró en el buen sentido de la palabra para sacar rendimiento a plantillas como la del Laracha CF o la del Racing Club Villalbés.

A partir de ahí, una llamada del Dépor lo cambió todo. Primero para hacerse cargo del Juvenil A, al que hizo campeón de España en un año pandémico. Luego, para ascender al Fabril a 2ª RFEF. Y después para ayudar a conseguir la permanencia en Segunda División, algo que sucedió de forma holgada y que, cuando se sentó por primera vez en el banquillo del primer equipo del Dépor, no estaba tan claro.

Gilsanz comparte sus lugares favoritos, aunque muchos se han quedado fuera de esta lista solo por falta de espacio, no de delicia.

Dónde desayunar

Interior de Moita Miga, en Betanzos. Moita Miga.

Con opciones para todos los gustos, cualquiera de estas tres opciones le permiten al técnico empezar un día con energía. Alternativas variadas, pero con un elemento común: iniciar el día cerca de su entorno.

Dónde comer

Imagen del interior del local. Mesón O Pote.

El menú, sin duda, tiene un elemento principal: la tortilla de Betanzos, pero no solo de Betanzos, sino al estilo Betanzos. Bajo esta premisa, Gilsanz busca un lugar donde poder estar tranquilo y disfrutar de la gastronomía de su localidad. El resto, secundario, pero también tiene su importancia.

Dónde merendar

Fachada del Luscofusco de Betanzos. Google Maps.

La idea para Gilsanz está clara: un lugar donde poder descansar y hablar con tranquilidad, de fútbol y de la vida. Con opciones diferentes tanto en Luscofusco como en la Churrería, que es el apodo con el que se la conoce en Betanzos.

Dónde cenar

Comedor amplio de Parrillada Carlos. Parrillada Carlos.

La carne tiene muchas formas de ser consumida pero como la cocinan en Parrillada Carlos tiene un toque especial. Bien sea en el comedor amplio, o en el de la entrada, el producto merece la visita. Una delicia al paladar.

Dónde copear

Fachada del Lanzos en Betanzos. Lanzos.

Para cerrar un día largo, o simplemente disfrutar un poco en compañía de los suyos, Gilsanz elige cualquier lugar de la Cañota. El Zojo, o el Lanzós, son dos de sus favoritos.