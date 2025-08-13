Komo Sushi abre en A Coruña: un bufé asiático a la carta para darle vida al viejo local de Utopía

El local del Paseo Marítimo que ocupó durante años Utopía, un referente de la hostelería en A Coruña, abrirá próximamente bajo el nombre de Komo Sushi. Este bufé asiático a la carta se presenta como un restaurante en el que la tradición oriental se une con la frescura del día y el cartel con su nombre ya está colocado en su sitio.

Detrás de este negocio están los responsables de Té Oriental, a tan solo 100 metros de Komo Sushi, también en la avenida de Buenos Aires. "Te ofrecemos un bufé a la carta en el que puedes pedir todos tus platos favoritos sin moverte de la mesa, preparados al momento con productos frescos y de calidad cada día", señalan en redes sociales.

El local se caracterizará por ser "moderno e acogedor" y sus platos fusionarán la gastronomía japonesa y china. El restaurante estará abierto todos los días de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 00:00 horas con un precio fijo (sin postre ni bebida) de 15,90 euros para adultos y 7,50 euros para niños de lunes a jueves. Los festivos y de viernes a domingo el precio será de 21,90 euros los adultos y de 10.50 los niños.

Este local reabrirá de nuevo sus puertas transformado en un bufé de comida asiática tras 10 años cerrado. Utopía dejó muy buen sabor de boca tanto entre los clientes como en el sector de la hostelería. El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, lo califica de "referente": "Hacían las cosas bien".