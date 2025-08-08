Así es el nuevo Starbucks que acaba de abrir en el centro de A Coruña

Apertura de Starbucks en el centro de A Coruña este viernes. Quincemil

A Coruña ya cuenta con un nuevo Starbucks. La cadena de cafeterías estadounidense ha abierto hoy las puertas de su nuevo local, ubicado en la esquina entre la calle Real y rúa Nova. A las 11:30 horas el equipo de la cafetería cortaba la cinta para hacer oficial su inauguración y, a sus puertas, una cola que se extendía hasta delante del Obelisco esperaba para estrenar el local.

Los cien primeros clientes recibieron como regalo conmemorativo una tote bag con una ilustración con referencias a la ciudad hecha por Carlos Arrojo y un vaso reutilizable además de una lámina con el mismo dibujo que la bolsa.

Los tres primeros fueron algo más afortunados. A estos regalos se sumaron un paquete con café en grano, un reconocimiento y una taza exclusiva. Además, entre las iniciativas de la compañía para esta apertura está destinar todo lo recaudado con las ventas de esta primera jornada a la Asociación Coruñesa De Esclerosis Múltiple (ACEM).

La marca especifica que "la recaudación se destinará a cubrir las necesidades de transporte adaptado para personas con esclerosis múltiple que presentan movilidad reducida". La previsión es poder ayudar así a 35 personas.

Así es el Starbucks

El local se encuentra integrado en la arquitectura de este edificio histórico con una fachada en tonos blancos y grandes ventanales en la que destaca el nombre de la cafetería y un letrero lateral con su reconocido logo.

Dentro siguen predominando los tonos claros combinados con mobiliario en madera blanca. En la carta se encuentran desde cafés clásicos a otras propuestas como el Iced Matcha Chai Latte, además de Frappuccinos y zumos. Una de las novedades es el Tiramisú Cream Iced Latte.

Colas en la entrada del Starbucks de A Coruña. Quincemil

"Siempre suelo pedir bebidas con hielo, pero me recomendaron el café de la temporada y me llamó la atención, así que es lo que pedí", cuenta Nicole Popescu, una de las primeras clientas de esta cafetería.

Junto a Mikaela Calle, ambas decidieron ponerse a la cola esta mañana simplemente porque les apetecía "desayunar fuera" y se animaron a probar este local y ver qué regalaban. De él destacan además su estilo "no muy llamativo y minimalista".

A media hora de la apertura la mitad de los regalos ya habían sido entregados, con cerca de medio centenar de personas pasando por el local y una cola que cambió su dirección y se extendía hasta la farmacia de la calle Real.

Este es el segundo local de la cadena en A Coruña sumando el situado en El Corte Inglés de Ramón y Cajal y tras su cierre en Marineda City. La cafetería de la calle Real tiene unos 95 metros cuadrados con 23 asientos y la marca prevé abrir más adelante una segunda planta ampliando el espacio a 306 metros cuadrados.

En España, Starbucks está operado por Alsea desde el 2018 y cuenta con 223 locales entre España y Portugal, cinco de ellos en Galicia.