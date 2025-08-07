Un clásico de los que ya no hay en Oleiros (A Coruña): "La gente viene y se va en avión el mismo día"

El Refugio es uno de esos restaurantes de los que ya no quedan. Al entrar, la primera imagen que te recibe es la de Alfredo Castrelo, impecable, en traje y corbata, que te da la bienvenida con un cálido apretón de manos.

A sus 77 años, Alfredo sigue al frente de este emblemático restaurante del municipio oleirense, ubicado en la plaza de Galicia. Un local con medio siglo de historia, que ha visto pasar nombres destacados, tanto famosos como empresarios de renombre.

Su clientela, lejos de ser solo local, llega desde Madrid, Barcelona, Betanzos, Santiago o Ferrol. "Hay gente que viene a comer aquí y se marcha en avión esa misma tarde", confiesa Alfredo.

Personalidades como Richard Gere y su esposa, Alejandra Gere, pero también otros nombres que Alfredo prefiere no revelar. Si algo caracteriza a este lugar es la discreción.

Para Alfredo y su socio Ricardo, los clientes siempre han sido lo primero, y a lo largo de estos años se han esforzado en brindarles privacidad dentro del restaurante. Entre mesa y mesa, un pequeño muro de plantas permite que los comensales disfruten de su comida sin mezclarse con el resto.

Un lugar perfecto para mantener reuniones y cerrar negocios, pero también para impresionar con la comida y pegarse un buen festín.

El Refugio se ha consolidado como un restaurante de comida clásica, centrada en productos de mercado y temporada: mariscos, pescados frescos y lo que el mar y la tierra ofrecen en cada estación.

Mientras otros negocios han ido incrementando sus tarifas con el tiempo, este restaurante ha mantenido sus precios y su esencia intactos; Alfredo ha sido fiel a su carta y, sobre todo, a sus clientes.

50 aniversario

Este año, El Refugio celebra su 50 aniversario, un medio siglo desde que Alfredo Castrelo y Ricardo González -ya jubilado- tomaron las riendas en 1975. "Se pasa muy rápido", comenta Alfredo, "cuanto más años tienes, más rápido se va el tiempo".

Ricardo González, socio y amigo de Alfredo, sigue vinculado al restaurante aunque ya no trabaja activamente. Ambos son vecinos de concellos cercanos a Oleiros: Alfredo de Toques y Ricardo de Tordoia.

"Este no es solo un restaurante de la zona, es un destino para quienes buscan calidad y tradición en cada plato", concluye Alfredo. Medio siglo después, El Refugio mantiene viva la esencia de un negocio que se ha adaptado a los tiempos sin perder su toque clásico.