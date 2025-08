Dónde comer en A Coruña, según el escritor Iván Fernández Amil

El escritor coruñés Iván Fernández Amil sorprende cada domingo a los lectores de Quincemil y de Treintayseis con curiosidades en su sección Historias de la Historia. Criado entre los barrios de Eirís y de Monelos, el escritor conoce muchos de los secretos que esconde la ciudad que lo vio nacer y crecer.

Acaba de publicar su cuarto libro 'Innovadores' en el que recoge historias que cambiaron el mundo. Este sábado, no nos habla de curiosidades históricas, sino de los rincones gastronómicos donde disfruta de un buen desayuno, comida, cena o copa.

Dónde desayunar

Churrería el Timón en A Coruña Picado

Iván tiene claro que su lugar preferido para disfrutar de un buen desayuno y empezar con fuerzas el día es la chocolatería El Timón. "Tiene los mejores churros de Galicia", señala. Una churrería que "lleva toda la vida" en A Coruña y que se sitúa en el barrio de Cuatro Caminos justo enfrente de El Corte Inglés de Ramón y Cajal.

Dónde comer

Empanada de Casa Pardo en A Coruña Cedida

A la hora de escoger un lugar para comer, Iván es de los que prefiere comprar la comida para llevar y disfrutarla donde él quiera. Por ello, recomienda Casa Pardo, que cuenta con tres locales de take away en la ciudad. "Tiene una empanada de atún que creo que es la mejor que he comido en mi vida. Es una auténtica pasada", cuenta.

Dónde cenar

Para cenar, Iván elige un restaurante con vistas al dique de abrigo de A Coruña, el Comarea Marina. "Es un sitio espectacular, a un precio razonable. Y tiene unos arroces y unas zamburiñas que son una pasada", cuenta el escritor. Además, cuentan con otros dos locales en Matogrande, una arrocería y una vinoteca.

Dónde copear

Y después de cenar, nos lleva al barrio de Matogrande, donde nos aconseja cualquiera de sus locales, entre ellos destaca el Soho Café para disfrutar charlando con amigos escuchando música de fondo.