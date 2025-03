Dónde comer en A Coruña, según la choqueira Paca

Este año, por elección de las comparsas, la choqueira Paca es la gran homenajeada de los Carnavales de A Coruña. Su rostro ocupa el gran cartel azul que ya vemos por todos lados (su gran sueño), y la calle San Andrés tiene, desde el pasado martes 4, su nombre grabado para siempre en una losa.

Desde Quincemil, hemos querido conocer los bares y restaurantes en que podemos ver a la Paca disfrutando de un buen brunch, tomando su café, un buen plato tradicional (que son sus preferidos) o una copa para disfrutar la noche (siempre sin alcohol, confiesa).

Dónde desayunar

Miss Maruja.

La elección, sin ninguna duda, de la choqueira Paca, es Miss Maruja, una de las cafeterías más populares y concurridas del barrio coruñés de Zalaeta. ¿La razón por la cuál es la preferida de Paca? Los desayunos. "Hacen unos desayunos que flipas y el trato... Caralludo".

Además de las comidas riquísimas que sirven, con opciones muy sanas y otras más dulces, Miss Maruja se caracteriza por el ambiente original e inspirador, con un mobiliario de piezas únicas que crean una sensación de harmonía en lo que de primeras parece caos.

Dónde tomar el aperitivo

Mítica tapa de la tasca A Troula.

Tasca A Troula (El cocodrilo): Rúa Barrera, 24, 15001 A Coruña

La Paca no duda cuando se trata de los aperitivos: para ella, el mejor sitio es A Troula. De la tasca, que reabrió a mediados de 2023 con nuevos dueños tras cerrar a principios de ese mismo año, ha destacado a su camarero Jony, "que es espectacular".

A Troula es conocida popularmente como el Cocodrilo por ser el nombre de la emblemática tapa de filete de ternera con patatas, famosa en A Coruña. Además del cocodrilo, el local también es reconocido por sus rollitos de jamón y queso, el criollo con patatas y la empanada de la casa.

Dónde comer

La Paca es fanática de la comida casera, y por eso visita siempre que puede y, en la medida en que se lo permite su pensión, la taberna O’Secreto. El local arrancó su historia en 1997 en Linares Rivas y más de 25 años después se ha convertido en un referente en su actual ubicación en Rúa Alameda.

Sus platos favoritos de este lugar tan querido de los coruñeses son "el jamoncito" y la tabla de quesos. Según la choqueira, hay muchos buenos sitios para comer en A Coruña, pero siempre tiene la certeza de que la comida de este restaurante nunca va a decepcionarla.

Dónde merendar

Un desayuno en Amasarte. Instagram

Para ella es muy importante este local ya que, cuando se quita el traje de Paca y desarrolla su vida como José Ángel Gago, trabaja en la Joyería Calvo de Plaza de Lugo, a dos minutos caminando del Amasarte.

Allí, como otros tantos coruñeses, pide cada día ese café riquísimo y "siempre maravillosamente preparado por Nerea, que es la mejor". Un café que llena a la Paca de fuerzas y de energía para sobrellevar las rutinas diarias y salir a correr cada tarde por el Paseo Marítimo.

Dónde cenar

Restaurante Artabria. Artabria

Aunque solo lo ha visitado una vez, la Paca recomienda Artabria para no quedarse con hambre: "No puedo decirte cuál es mi plato favorito porque no sabía lo que estaba comiendo. Te ponen un huevito con una ramita y cosas así... Pero después de doce platos, te llenas".

Dónde copear

Piccadilly en La Marina. Piccadilly

La Paca confiesa que ella no es de tomar copas y que evita ir a las discotecas para no volverse loca. Sin embargo, para tomar unos zumos, se decanta por el popular "Picadillo". El Picadilly, ubicado en La Marina, es uno de los lugares favoritos de los coruñeses para salir a tomar algo.