A Coruña acoge el 23 y el 24 de febrero unas jornadas sobre los vinos IGP de la provincia

El Charlatán acogió esta mañana la presentación de las Xornadas Viños das IXP da provincia da Coruña que se celebrarán en el Hotel NH Finisterre el domingo 23 y el lunes 24 de febrero. Un evento que, afirma la presidenta de la Asociación de las IXP de Galicia Maite Maestre, es la gran oportunidad de las 16 bodegas que forman la asociación para dar a conocer los vinos de las cinco zonas amparadas por esta figura de protección: Betanzos, Barbanza e Iria, Terras do Navia, Val do Miño-Ourense y Ribeiras do Morrazo.

El vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, presentó esta mañana la iniciativa, acompañado del sumiller y profesor de vino, Luis Paadín. Él, junto a Maite Maestre, explicaron los detalles de un programa compuesto por más de una veintena de presentaciones, catas y talleres.

El Diputado de Turismo de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira Varela destacó la importancia de realizar promociones conjuntas entre diferentes organismos para poner en valor el turismo. "A gastronomía é un valor engadido ao territorio", expuso Regueira, quien explicitó su deseo de que esta sea solo la primera colaboración de la Deputación con las IXP.

Maestre agradeció a la Deputación de A Coruña el apoyo a este evento protagonizado por pequeños empresarios que se dedican a la producción vinícola y que, en palabras de la presidenta de las IXP, "en muchas ocasiones tienen que dedicarse también a otros trabajos para poder desarrollar esta labor" y destacó también la importancia de contribuir a mantener vivo el turismo y representar los diferentes paisajes gallegos a través del vino.

A paisaxe que sabe

Regueira ha enmarcado este evento en la campaña A paisaxe que sabe, "coa que pretendemos humanizar a paisaxe, contando con persoas que viven e producen alimentos, e neste caso viño, de altísima calidade, e eso é un valor engadido para os turistas, que encaixa á perfección na nosa estratexia de promoción turística" ha señalado. Además, el vicepresidente incidió la importancia que tiene reivindicar el vino de la provincia ya que este es "moito máis que unha bebida: é tradición, historia, patrimonio, territorio, identidade...".

"El vino refleja el lugar del que vinimos y es una apuesta más para el turismo", aseguró el Socio Fundador de Asociación de Sumilleres Gallaecia, Luis Paadín, quien se encargará de impartir la clase maestra "Branco lexítimo vs Albariño: vertebradores atlánticos".

Paadín destacó la gastronomía —y el vino como parte de esta disciplina—, como el primer elemento del turismo que, en Galicia, se base en el paisaje y en nuestra tradición gastronómica.

Presentaciones y catas

Domingo 23

12:00-20:00 horas Túnel do viño (16 adegas participantes de las IXP de Galicia)

13:00 horas Bodega Panchín (IXP Terras de Navia)

13:30 horas Bodega da Señora (IXP Terras de Navia)

14:00 horas Enoturismo Marse S.L. Adega os Areeiros (IXP Ribeiras do Morrazo)

14:30 horas Adega Ardán S.L. (IXP Ribeiras do Morrazo)

15:00 horas 100 Polas S.L. (IXP Ribeiras do Morrazo)

17:00 horas Mercedarios Mosteiro de Poio (IXP Ribeiras do Morrazo)

17:30 horas Videiras no Mar S.L. (IXP Ribeiras do Morrazo)

18:00 horas Adega Entre Os Ríos S.L. (IXP Barbanza e Iria)

18:30 horas Castellum Augusti S.L. (IXP Barbanza e Iria)

19:00 horas Cazapitas S.L. (IXP Barbanza e Iria)

Lunes 24