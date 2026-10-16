La feria del siglo XII ideal para visitar hasta el 25 de octubre: espectáculo de caballos, música en directo y más

Hoy se inicia una de las celebraciones históricas más importantes de Galicia: As San Lucas, una tradición muy arraigada en Mondoñedo (Lugo) que combina historia, actividad comercial, cultura popular y convivencia. La celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia y este 2026 se celebrará desde el 16 hasta el 25 de octubre.

Mondoñedo ya lo tiene todo listo para celebrar una nueva edición de As San Lucas, una de las citas ganaderas con mayor tradición de Galicia. En su amplia programación se incluye la Feira Tradicional de Gando Cabalar, concursos morfológicos y de andadura, espectáculos ecuestres, conciertos y varias verbenas.

Tradición y cultura desde 1156

Tradición ecuestre en Mondoñedo Shutterstock

As San Lucas, celebradas en Mondoñedo, son una de las tradiciones más antiguas de Galicia. Sus orígenes se remontan al año 1156, cuando el rey Alfonso VII concedió a la ciudad el privilegio de celebrar una feria, convirtiéndola en un importante centro de intercambio comercial y social durante la Edad Media.

Durante siglos, estas ferias reunieron a comerciantes, artesanos, ganaderos y vecinos de diferentes lugares. Además de favorecer la economía local, se convirtieron en un punto de encuentro donde compartir productos, conocimientos y costumbres, manteniendo viva la vida social de la comarca.

La presencia del caballo adquirió especial importancia a partir del siglo XIX, cuando se permitió su comercialización sin restricciones, ya que hasta entonces estos animales estaban bajo el control de la Corona. Desde ese momento, los caballos y las mulas comenzaron a protagonizar las ventas de la feria, una tradición que creció hasta convertirse en uno de sus principales símbolos.

Entre ellos destaca el Caballo de Pura Raza Gallega, "que se potencia y se exhibe como un símbolo de la celebración, siendo además protagonista de concursos de andadura, salto, exhibiciones de doma y distintos espectáculos.", indican desde la web oficial de la feria. A lo largo de más de ocho siglos, As San Lucas evolucionaron sin perder su identidad.

Así será As San Lucas 2026

Mondoñedo celebrará As San Lucas 2026 del 16 al 25 de octubre. En total, serán diez días de celebración en los que la tradición ganadera, la música y las actividades para todos los públicos convertirán al municipio lucense en una gran fiesta.

Uno de los grandes atractivos será la Feira Tradicional de Gando Cabalar, que se celebrará el 18 de octubre en el Campo da Feira. Habrá premios para las mejores ganaderías y cabezas de ganado tradicional y no tradicional. El programa incluye concursos morfológicos de caballos y yeguas de pura raza gallega, competiciones de andadura y exhibiciones ecuestres, entre ellas el espectáculo de Doma Nocturna.

La música tendrá un papel destacado durante estos días. Entre las actuaciones previstas figuran los conciertos de Keepers y The Rapants, el sábado 17 en la Praza do Seminario, y el del músico Abraham Cupeiro, el domingo 18 en la Catedral de Mondoñedo.

Como en toda fiesta gallega, las verbenas no podían faltar. Los Players, New York, Suavecito, Marbella, Salsarena, Los Coleguitas, Principal, D'Kriss, Costa Dorada, Capitol y los Satélites, entre otros, serán los encargados de poner a todo el mundo a bailar.