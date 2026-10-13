La tapa de tortilla tendrá un precio de 2,50 euros, mientras que la totilla de patatas entera tendrá un precio de 20 euros Shutterstock

Gran fiesta de la tortilla de patatas con tapas a 2,50 euros del 14 al 18 de octubre en este municipio

No hay nadie que no conozca la tortilla de Betanzos, uno de los grandes emblemas de la gastronomía gallega gracias a su textura jugosa y su cremosidad, y por eso son muchos los que se desplazan hasta este municipio coruñés para degustar esta receta. Si todavía no la has probado, tendrás la ocasión perfecta del 14 al 18 de octubre con la celebración de una nueva edición de la Semana de la Tortilla de Betanzos.

Varios locales de la localidad participarán este 2026 en esta cita gastronómica en la que la tortilla será la gran protagonista. Durante estos días, los asistentes podrán degustarla tanto en formato tapa como entera. Además, como cada año, el evento escogerá la mejor tortilla del municipio.

Tortilla a reventar del 14 al 18 de octubre

La XVI edición de la Semana de la Tortilla de Betanzos está a punto de comenzar. "As rúas de Betanzos encheranse de sabor cunha nova edición desta cita gastronómica imprescindible", indica el concello a través de Facebook.

XVI Semana de la Tortilla de Betanzos Concello de Betanzos

Una semana en la que se podrá disfrutar de este manjar de nuestra gastronomía, ya sea en tapa o entera, a precios populares. Los establecimientos participantes disputarán dos reconocimientos: el premio a la Mejor Tortilla de Betanzos, elegida por un jurado profesional, y el premio a la Mejor Tortilla, según el voto popular.

"Durante toda a semana poderás gozar das tortillas dos establecementos participantes e descubrir diferentes propostas arredor dun dos grandes símbolos da nosa gastronomía", continúa el concello en sus redes sociales.

Todos aquellos locales que participen deberán ofrecer la tortilla, ya sea en tapa o entera, en los siguientes horarios: desde las 13:00 hasta las 15:00 horas por las mañanas; entre las 20:00 y las 22:00 horas por las tardes los días de semana, mientras que el viernes y sábado se amplía hasta las 23:00 horas. "Este horario ten carácter de mínimo polo que aqueles establecementos que desexen amplialo poderán facelo", indican en las bases.

Para conocer todos los locales participantes, se podrá consultar la aplicación móvil GastroBetanzos, disponible para Android e iOS. A través de esta app o mediante el escaneo del QR en cada local, los clientes que visiten cinco de los establecimientos participantes podrán votar por su tortilla preferida y entrar en el sorteo de diferentes premios:

Tres experiencias gastronómicas para dos personas en uno de los Restaurantes da Biosfera, certificados en la Marca de Calidade con la colaboración de la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo

Tres lotes de productos de merchandising de Coca-Cola

Cinco vales de compra Acebecheques de 100 euros cada uno, aplicables en los comercios asociados a la ACEBE CCA

Las tortillas participantes deben tener un tamaño de 24 centímetros de diámetro. La tapa tendrá un precio de 2,50 euros, mientras que la tortilla entera tendrá un coste de 20 euros. Los ingredientes solo pueden ser patatas, huevos, aceite y sal.

La final será el domingo día 18 a partir das 12:00 horas en el Mercado Municipal del casco histórico.

Mejor tortilla casera

Además de celebrar la Semana de la Tortilla, el Concello de Betanzos también ha abierto el plazo para la V Mellor Tortilla Caseira. La inscripción para participar en este concurso finaliza el 15 de octubre y pueden participar en él todas las personas empadronadas en el Concello mayores de 18 años.

Si te interesa participar, puedes apuntarte en la Oficina de Turismo en horario de 10:00 a 14:00 horas o en el correo electrónico eventos@betanzos.gal enviando los datos personales de la persona participante (nombre, DNI, dirección y teléfono). El concurso se celebrará en el salón azul, del edificio Liceo, el día 17 a las 12:00 horas.