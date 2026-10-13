Gran fiesta gastronómica del pulpo por 16 euros con pan, vino y agua en una aldea de 272 habitantes

El ecuador de octubre llega a la comarca del Eume con una gran fiesta gastronómica dedicada a una de las grandes joyas del mar: el pulpo.

Una gran pulpada marcará el inicio de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario de la parroquia de Queixeiro, en Monfero (A Coruña).

Pulpo a reventar este 16 de octubre

Los vecinos de Queixeiro, una pequeña aldea de apenas 272 habitantes, esperan con ilusión el inicio de sus tradicionales fiestas con un variado programa pensado para todos los públicos.

Las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario arrancarán el viernes 16 de octubre con una gran fiesta gastronómica del pulpo. Los asistentes podrán degustar este cefalópodo hasta reventar por un módico precio de 16 euros.

Tal y como figura en el cartel de fiestas, el menú también incluye pan, vino y agua para acompañar.

La fiesta continuará con una verbena a cargo del grupo Assia y la orquesta Gran Parada, que pondrán la nota musical a la noche e invitarán a bailar a todos los asistentes.

Al día siguiente, la jornada comenzará con una misa solemne, seguida de una sesión vermú amenizada por el grupo Eclipse.

Por la tarde, habrá alboradas por la parroquia de Queixeiro con el grupo folclórico Virxe da Cela. Y como broche final, los grupos Radar y Eclipse amenizarán el fin de fiestas con una animada verbena.

A continuación, te detallamos el programa completo de fiestas y sus horarios:

Viernes, 16 de octubre

A las 21:00 horas: Gran pulpada con pan, vino y agua

A las 22:30 horas: Verbena a cargo del grupo Assia y la orquesta Gran Parada

Sábado, 17 de octubre