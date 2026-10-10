Un pueblo de 191 habitantes organiza una gran fiesta del queso con catas y talleres de sidra el 11 de octubre

Si no tienes planes para el fin de semana, la parroquia de Goente, en As Pontes (A Coruña), tiene una propuesta ideal para los amantes de la gastronomía.

Goente volverá a rendir homenaje a dos de los productos más representativos de la gastronomía local con la celebración, este próximo domingo 11 de octubre, de la Feria del Queso y de la Miel.

Catas de queso y sidra, talleres infantiles y mucho más

En su decimocuarta edición, la feria abrirá sus puertas a las 10:00 horas, dando paso a una amplia oferta de puestos de miel, queso, productos locales y artesanía.

"Será una oportunidad para conocer y adquirir directamente productos elaborados en el territorio y descubrir nuevas formas de disfrutar de dos protagonistas indiscutibles de la gastronomía del Eume", garantiza el Ayuntamiento de As Pontes.

Entre las propuestas previstas destacan los talleres infantiles y familiares, que se desarrollarán en horario de mañana y tarde, así como una degustación de tapas con miel y queso, prevista entre las 12:30 y las 13:30 horas.

Otro de los atractivos de la presente edición será la participación del Museo de la Sidra de Nava, cuya entidad ofrecerá una interesantísima charla sobre la cultura sidrera asturiana.

La programación del museo incluirá también la actividad infantil y familiar 'Mayando se entiende la xente', de 11:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas, una propuesta que busca acercar el mundo de la sidra y los trabajos tradicionales a las nuevas generaciones.

Por otro lado, las personas visitantes podrán iniciarse en la técnica del escanciado a través de cuatro sesiones de talleres (a las 12:00, 12:30, 16:00 y 16:30 horas), con plazas limitadas 24 personas por sesión. La agenda del día se completará a las 13:00 horas con una cata de sidras DOP Sidra de Asturias, reservada para 40 participantes.

Así serán las Jornadas Apícolas del Eume

La celebración de la feria estará precedida por las XXVII Jornadas Apícolas del Eume, que tendrán lugar los días 9 y 10 de octubre en la Casa do Mel de Goente.

Estas jornadas acercarán a la programación una vertiente más especializada y divulgativa, poniendo el foco en el mundo de la apicultura, el conocimiento del sector y la importancia de las abejas y de la producción de miel.

En este contexto, la programación se articulará alrededor de tres días dedicados a la miel y a los productos vinculados al territorio, con una primera parte centrada en el ámbito apícola y una gran jornada festiva y gastronómica el domingo con la Feria del Queso y de la Miel.