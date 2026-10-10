Gran fiesta del pulpo el 24 de octubre con empanada, mejillones, lacón, embutidos, postre y más por 38 euros

El pulpo es uno de los grandes manjares en cualquier mesa de Galicia, ya sea hecho á feira o a la gallega. Como es un producto tan deseado, en muchos municipios gallegos celebran fiestas gastronómicas en honor a él e, incluso, junto a otros manjares muy típicos de la región, para que el evento sea, todavía, mucho más espectacular.

Muchas de estas fiestas están amenizadas con música en directo y tienen en cuenta a los niños añadiendo hinchables para que se lo pasen en grande y un menú infantil preparado para ellos. Todo esto será posible en la IV Festa do Polbo en Adro de Vilaño, en A Laracha (A Coruña) el próximo 24 de octubre.

Un menú a reventar por 38 euros

El pabellón del CEIP Ramón Otero Pedrayo, en Vilaño (A Laracha), acogerá el próximo sábado 24 de octubre una nueva edición de su popular Festa do Polbo, que este año celebra su sexta edición con una programación espectacular que incluye mucha gastronomía gallega y actividades para todos los públicos.

Las puertas del recinto se abrirán a las 13:00 horas, hora y media antes de comenzar la comida popular, con el objetivo de tomar el vermú para abrir el apetito. El menú promete dejarte con la barriga bien llena: empanadas variadas, embutidos y queso, mejillones al vapor y lacón cocido como entrantes. El plato principal será pulpo "a reventar" con cachelos.

Por si fuera poco, también se incluye postre, en el que habrá larpeira y helado, además de café y chupito. "A comida será a cargo de Juan Guerra, cun menú ben completo e polbo a rebentar", dice la organización en sus redes sociales.

Lo mejor de todo es el precio, muy económico teniendo en cuenta la gran cantidad de comida que se ofrece:

Adultos socios desde 12 años: 38 euros

Adultos no socios, desde 12 años: 42 euros

Infantil de 6 a 11 años: 20 euros

Menores de 6 años: gratis

Las entradas ya están a la venta, por lo que si quieres disfrutar de esta gran comilona, no dudes en conseguir tu sitio. Tienes de plazo para reservar hasta el 22 de octubre. Ten en cuenta lo siguiente: "Todas as persoas, desde pequerrechos ata adultos, deberán dispoñer de entrada para acceder ao recinto".

Si eres socio, solo puedes comprar tu ticket con descuento los domingos a las 13:30 horas en el Centro Sociocultural de Vilaño. Esta es la lista de establecimientos en los que conseguir la entrada: Tempo, Agrobótica, Peluquería Carmen y Silvia Pereira, Almacenes J. Cotelo, Bar da Piña y Bar Milagre, en Larín.

Si sois un grupo grande y quieres reservar mesa para sentaros juntos, solo se debe indicar el nombre de una persona como representante del grupo al comprar las entradas, incluso si se adquieren en puntos de venta diferentes.

Más allá del menú gastronómico

No todo va a ser comer. También tienen preparado algo muy especial para los más pequeños con el único objetivo de que se lo pasen en grande. Habrá una Pequefesta con merienda gratuita, hinchables, juegos, pintacaras, tatuajes y globoflexia.

La música también estará muy presente durante la jornada. El Dúo Maracaibo será el encargado de amenizar la tarde para que los ánimos no decaigan y, por si fuera poco, también se llevarán a cabo sorteos a cargo de los presentadores de la Carreira do Apóstolo.