El barrio de O Ventorrillo, en A Coruña, rinde homenaje a Pucho Boedo en el día grande de sus fiestas

O Ventorrillo ha rendido homenaje este sábado a Pucho Boedo, una de las grandes voces de la música gallega de orquesta y verbena, coincidiendo con el día grande de sus fiestas. La jornada ha incluido una ofrenda floral en el Centro Cívico de A Silva y un acto junto a la estatua del cantante, de cuyo fallecimiento se cumplen 40 años en 2026.

El primero de los homenajes comenzó a las 19:30 horas en el Centro Cívico de A Silva, con la participación de Xurxo Souto y la colaboración de Paco Lodeiro. Durante el encuentro, el Club de Canto del Centro Cívico de A Silva interpretó varias canciones, entre ellas Catro vellos mariñeiros.

La programación continuó a las 21:00 horas con un segundo homenaje junto a la estatua de Pucho Boedo, organizado por la asociación de vecinos de O Ventorrillo y presidido por el concejal de Deportes del Concello de A Coruña, Manuel Vázquez.

Un recuerdo a una de las grandes voces de la música gallega

Durante el acto, Manuel Vázquez destacó la vinculación del artista con el barrio y su contribución a la proyección de la música gallega fuera de Galicia.

"Pucho Boedo fue, y sigue siendo, un ilustre vecino de O Ventorrillo que, gracias a su prodigiosa voz, llevó el nombre de su barrio y de nuestra ciudad al otro lado del Atlántico y también por el continente europeo", señaló el concejal.

Vázquez también recordó la personalidad artística del cantante, al que definió como "un cantante distinto, con identidad propia".

En su intervención, subrayó que la figura de Boedo continúa siendo un referente para los vecinos de O Ventorrillo y A Silva, especialmente durante las celebraciones del barrio.

"Pucho, que descansa en el cementerio de San Amaro, fue, por encima de todo, un referente de A Coruña de los barrios, la verdadera Coruña", añadió.

Los Satélites ponen música a la celebración

Tras el homenaje junto a la estatua, las fiestas continúan este sábado con una verbena a cargo de la orquesta Los Satélites, a partir de las 21:30 horas, formación de la que Pucho Boedo fue integrante durante buena parte de su trayectoria musical.

La programación nocturna también incluye una sesión de DJ con Hugo Mosquera a las 00:30 horas, además de la actuación de Dfranco.

El Concello de A Coruña ha recordado, además, que en los últimos años ha impulsado distintas iniciativas para mantener vivo el legado del cantante, entre ellas una actuación especial de Los Satélites en la plaza de María Pita y la realización de un mural dedicado al artista en O Ventorrillo.

Las fiestas de O Ventorrillo continúan el domingo y el lunes

Las celebraciones seguirán este domingo 11 de octubre con una programación que comenzará a las 11:00 horas con el Mercado do Ventorrillo, dedicado a los mercadillos de artesanía.

A las 12:00 horas tendrá lugar una clase gratuita de taichí con el monitor Juan Ramón, mientras que a las 13:00 horas está prevista la actuación de Mina y Xoia, grupo de panderetas de la asociación vecinal de O Ventorrillo.

La tarde continuará con una sesión vermú con Judith Cundíns a las 13:00 horas, seguida de una sesión musical a las 15:00 horas con By.Kokee. A las 17:00 horas se celebrará el concurso de talentos A Voz do Vento, dirigido a participantes de entre 16 y 18 años.

La jornada concluirá con tres conciertos: Señales de Fatiga a las 20:00 horas, Os Piñeiros a las 21:00 y Clandestinos a las 23:00 horas.

Por su parte, el lunes 12 de octubre, último día de las fiestas, arrancará a las 10:00 horas con un pasacalles de la agrupación Espadana Tradicional.

A las 12:30 horas se celebrará una misa en la parroquia del Pilar y, posteriormente, una procesión por las calles del barrio. A las 13:00 horas está prevista la actuación de la Exhibición de Sevillanas.

La programación continuará con una sesión vermú de Aixa Romay a las 13:30 horas, otra sesión musical con By.Kokee a las 15:00 horas y finalizará a las 17:00 horas con una batalla de gallos.