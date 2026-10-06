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¿Qué hacer en A Coruña por las Fiestas del Rosario 2026 hoy, martes 6 de octubre?
Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote, será la encargada del pregón en una jornada con Amizades, Sin Secretos y DJ Ayman
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Después de un día de descanso, las fiestas del Rosario regresan este martes a A Coruña para vivir una de sus jornadas grandes. La víspera del festivo local llega con música desde primera hora de la tarde y con uno de los momentos más esperados de estas fiestas: el pregón de Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote.
El pasado sábado, Nacha Pop y Rafa Sánchez fueron los grandes protagonistas de una noche que llenó de música la Ciudad Vieja. Ahora, las celebraciones de la patrona de A Coruña retoman su programación con una tarde-noche repleta de actuaciones.
La programación de este martes queda así:
- 19:00 horas: actuación de Amizades.
- 20:00 horas: pregón de Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote.
- 20:30 horas: actuación de Xilo e Carlos.
- 21:45 horas: actuación de Sin Secretos.
- 23:15 horas: actuación de Malditos Pendejos.
- 00:30 horas: DJ Ayman cerrará la jornada.
Así, tras el parón de este lunes, A Coruña vuelve este martes a celebrar las fiestas de su patrona con una jornada que combina música y tradición y que tendrá en el pregón de Maribel uno de sus momentos más especiales.
¿Cuándo continúan las Fiestas del Rosario?
La fiesta continúa este miércoles 7 de octubre, con la clausura de celebración del Rosario, con una programación completa durante todo el día.
Miércoles 7 de octubre
- La jornada comenzará a las 10:00 horas con las dianas y alboradas de ACD Eidos por las calles de la Ciudad Vieja
- A las 11:00 horas actuará la Banda Municipal de A Coruña en la plaza de la Constitución
- A las 12:00, se celebrará la misa solemne en la iglesia de Santo Domingo.
- También a las 12:00, comenzará una pulpada y churrascada en la plaza de Fariña
- Os Revenidos actuarán a las 13:00 horas
- Broken Peach actuará a las 14:45
- A las 17:00 horas será el turno de Os Rizos de Lía, un cuentacuentos musical en la plaza de Fariña.
- A las 18:00 horas tendrá lugar la tradicional procesión
- A las 19:00, la música regresará con Indigentes.
- El cierre de las Fiestas del Rosario llegará a las 21:00 horas en el Teatro Colón, donde Circes e Morganas celebrarán a Begoña Caamaño.