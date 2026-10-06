¿Qué hacer en A Coruña por las Fiestas del Rosario 2026 hoy, martes 6 de octubre?

Después de un día de descanso, las fiestas del Rosario regresan este martes a A Coruña para vivir una de sus jornadas grandes. La víspera del festivo local llega con música desde primera hora de la tarde y con uno de los momentos más esperados de estas fiestas: el pregón de Maribel, una de las conocidas sirenitas de O Parrote.

El pasado sábado, Nacha Pop y Rafa Sánchez fueron los grandes protagonistas de una noche que llenó de música la Ciudad Vieja. Ahora, las celebraciones de la patrona de A Coruña retoman su programación con una tarde-noche repleta de actuaciones.

La programación de este martes queda así:

19:00 horas : actuación de Amizades .

: actuación de . 20:00 horas : pregón de Maribel , una de las conocidas sirenitas de O Parrote.

: pregón de , una de las conocidas sirenitas de O Parrote. 20:30 horas : actuación de Xilo e Carlos .

: actuación de . 21:45 horas : actuación de Sin Secretos .

: actuación de . 23:15 horas : actuación de Malditos Pendejos .

: actuación de . 00:30 horas: DJ Ayman cerrará la jornada.

Así, tras el parón de este lunes, A Coruña vuelve este martes a celebrar las fiestas de su patrona con una jornada que combina música y tradición y que tendrá en el pregón de Maribel uno de sus momentos más especiales.

¿Cuándo continúan las Fiestas del Rosario?

La fiesta continúa este miércoles 7 de octubre, con la clausura de celebración del Rosario, con una programación completa durante todo el día.

Miércoles 7 de octubre