Gran fiesta gastronómica con un menú a 40 euros con pulpo, churrasco, entrantes y postre el 10 de octubre

Pulpo, churrasco, callos, fabada, empanada... en Galicia, muchos productos tienen su propia fiesta gastronómica en su honor, porque si hay algo que nos gusta en esta comunidad es comer, celebrar y disfrutar en buena compañía. Y, si todo ello está acompañado de una buena orquesta, mucho mejor.

En Soandres, una parroquia del municipio de Laracha (A Coruña), lo saben de sobra y por eso celebran el próximo 10 de octubre la 16ª edición de su gran fiesta gastronómica que incluye una comida a reventar, actuaciones musicales y una fiesta infantil.

XVI Festa Gastronómica de Soandres

Si hay algo que en Galicia se nos da muy bien es juntarnos con nuestra gente de máxima confianza alrededor de una mesa y disfrutar de una buena comida. Si no sabes qué hacer este fin de semana, el 10 de octubre no dudes en pasarte por Soandres, parroquia que celebra su XVI Festa Gastronómica.

La celebración tendrá lugar en el Campo de Fútbol de Vista Alegre, donde toda persona que asista podrá degustar el rico menú que tienen preparado y con el que acabarás con la barriga bien llena. El menú incluye entrantes, pulpo y churrasco. La comida estará servida por pulpeira Luis Guerra.

Tampoco faltarán el pan y el vino para acompañar la comida, así como el postre con larpeira y queso, además de un café para asentar el estómago.

Y, por supuesto, todo ello estará amenizado por buena música, tanto en la sesión vermú como en el tardeo. En ambas se disfrutará de la actuación de Begoña García, quien se encargará de poner a bailar a todos los asistentes.

Por si fuera poco, los más pequeños de la casa también tendrán su espacio. La organización ha preparado una fiesta infantil con hinchables para que se lo pasen en grande mientras los mayores disfrutan de la celebración. Además, también habrá diferentes sorteos a lo largo del día.

El precio de la comida será de 40 euros para los adultos y de 20 euros para los niños y niñas de entre 10 y 15 años, mientras que los menores de entre 0 y 9 años podrán participar de forma gratuita. Habrá carpa por si acaso el tiempo no acompaña.

Si quieres asistir, debes hacerte con tu ticket antes del 8 de octubre en alguno de los siguientes establecimientos: Bar Caamaño, Bar O Estanco, Ferretería de Soandres, Supermercados Fraga o al número 606 166 492.