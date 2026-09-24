A Coruña celebrará en noviembre la décima edición de FESTIGUAL con actividades en 29 espacios

A Coruña celebrará del 4 al 19 de noviembre la décima edición de FESTIGUAL, el festival de cultura accesible e inclusiva que este año llevará su programación a 29 espacios de la ciudad y otros puntos de la provincia. Teatros, bibliotecas y centros cívicos compartirán escenario con lugares como el Mercado de Monte Alto, el Hospital Marítimo de Oza o el centro penitenciario de Teixeiro.

La concelleira de Bienestar Social, Participación e Igualdad y vicepresidenta de la Fundación Emalcsa, Nereida Canosa, presentó este jueves la nueva edición en el Salón Real del Concello. Durante el acto defendió que la cultura debe entenderse como un derecho que incluye no solo el acceso a los espectáculos, sino también la posibilidad de crearlos y participar en las decisiones.

“Y eso exige pensar en la accesibilidad desde el momento en que se programa, no después”, señaló Canosa, que destacó además el papel de las entidades sociales y de las propias personas participantes. “Ya no son la materia de una obra: son las autoras”, reivindicó.

FESTIGUAL nació en 2017 a partir de la convocatoria Cultura Accesible e Inclusiva. Desde entonces ha organizado más de 160 actividades y espectáculos, con alrededor de un millar de artistas, 126 entidades y profesionales implicados y más de 14.000 participantes.

De Guadi Galego a la Sinfónica de Galicia

La programación comenzará el 4 de noviembre en el Teatro Rosalía de Castro con la gala Mujeres por la inclusión, en la que participarán Guadi Galego, A Banda da Loba, Uxía Senlle y Chungo Pastel.

Entre las propuestas de esta edición también figura Arte con Impacto, que reunirá a los artistas Yolanda Dorda, Lara Pintos, Manuel Suárez, Jano Muñoz y Héctor Francesch con las entidades Grumico, APEM, Adcor, Ecos do Sur y Bolboretas para crear las obras de la exposición conmemorativa del décimo aniversario.

"No es un proyecto sobre las entidades: es un proyecto con ellas. Aquí nadie es el tema de nadie", explicó Canosa.

El programa incluye además On Time, de Fritsch Company, dentro del ciclo TRC Danza; Inverno na Lavandaría, de K Paparota, en Todo Público, y una colaboración con la Orquesta Sinfónica de Galicia. También se incorporará por primera vez Muxicas, el grupo de teatro de la ONCE.

Otra de las iniciativas será Un museo en movimiento, que empleará la realidad virtual para acercar la colección del Museo de Bellas Artes a personas que tienen dificultades para desplazarse.

Salud mental, soledad y creación inclusiva

FESTIGUAL abordará asimismo cuestiones como la salud mental entre los jóvenes y la soledad de las personas mayores. Las Jornadas de Arte y Salud se dirigirán al alumnado de Terapia Ocupacional de la Universidade da Coruña, mientras que las primeras Jornadas de Artes por la Inclusión servirán para intercambiar experiencias entre profesionales del sector.

La producción propia Arte a Escena contará, por su parte, con la presencia de programadores con el objetivo de favorecer la circulación de espectáculos gallegos inclusivos.

El festival finalizará el 19 de noviembre en la Sala Mardi Gras con Música baixo as estrelas, una iniciativa surgida en el propio FESTIGUAL que lleva a los escenarios el trabajo de músicos de la calle.

La décima edición contará además con la incorporación de Reale Foundation como patrocinador, que apoyará tanto el festival como Arte con Impacto. Vegalsa Eroski ampliará su colaboración difundiendo la programación en su red de supermercados de A Coruña, mientras que la Fundación María José Jove y la Diputación de A Coruña mantendrán su apoyo.

Durante la presentación, Canosa animó a la ciudadanía a participar en las actividades y a "disfrutar del talento que tenemos en los escenarios".