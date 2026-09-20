La romería cerca de Santiago desde el 25 de septiembre con Luar na Lubre, La Banda de Ayer y Olympus

La primera Romaría de Santa Minia tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico de Galicia ya ha dado a conocer su cartel. Luar na Lubre, La Banda de Ayer y orquestas como Olympus y Finisterre estarán en Brión del 25 al 27 de septiembre para hacer disfrutar al público de un evento que cada año reúne a miles de personas.

No faltarán, además, las misas, las pulpeiras, los fuegos artificiales o los puestos de venta ambulante. Todo está listo para que Brión celebre la Romaría de Santa Minia, que desde finales de agosto es oficialmente Fiesta de Interés Turístico de Galicia como una de las "más concurridas, singulares y arraigadas" de la comarca, según su alcalde, Pablo Lago.

Precisamente, el regidor participó esta semana en la presentación de la programación de la edición 2026 de la Romaría de Santa Minia. El cartel está elaborado por José Luis Veiras Manteiga, que toma el relevo del fallecido Xosé Lozano, quien se había encargado de la ilustración de la fiesta desde 2010.

"Eu fixen moito cartel e, segundo o tema, escollo un estilo diferente. Neste caso é semellante aos que teño feito de jazz e penso seguir este estilo. Un primeiro plano cos músicos, cos gaiteiros e xente bailando. E detrás poño un edificio ou monumento que identifique a vila. Neste caso, a capela de Santa Minia. E despois a cor é a típica das miñas obras", explicó el artista durante la rueda de prensa.

La programación

La Carballeira de Santa Minia, al igual que en las dos últimas ediciones, no acogerá ninguna actividad, ya que el Festival Monecadas se trasladará al centro social polivalente. Una de las principales actuaciones este 2026 será la de Luar na Lubre, que presentará su espectáculo Lubre 40 aniversario el domingo 27 de septiembre.

Viernes 25 de septiembre

17:30 horas. X Festival Monecadas. Trécola Teatro de Marionetas con As aventuras de Pituquiño. Gratis

18:30 horas. Actuación de las Escolas de Baile e Música Tradicional de Brión

19:30 horas. Actuación de la artista local Ruth Cundíns

21:00 horas. Verbena con las orquestas Finisterre Proyect y Olympus

Sábado 26 de septiembre

10:00 horas. Pasacalles con la Charanga Os Celtas

12:00 horas. Pasacalles con el Grupo de Gaitas Devagarinho

14:00 horas. Sesión vermú con la orquesta Suavecito

17:30 horas. X Festival Monecadas. Compañía Heliodora llega de Portugal con Barbacena. Gratis

Pasacalles con el grupo de música tradicional @s Garuleir@s

22:00 horas. Verbena con la orquesta Suavecito y el grupo La Banda de Ayer

Videomapping que recrea el fuego en la fachada y contará varias historias antes de los fuegos de artificio, previstos a medianoche

Domingo 27 de septiembre

10:00 horas. Pasacalles y concierto del grupo de gaitas O Pichel, seguido del pasacalles de la Charanga Os Celtas

14:00 horas. Sesión vermú con la orquesta Miramar

Por la tarde, pasacalles con la agrupación musical Tíralle do aire

17:30 horas. X Festival Monecadas. Fantoches Baj con Novos lobos. Gratis

18:00 horas. Concierto de la Banda de Música Municipal de Brión

20:00 horas. Concierto de Luar na Lubre

22:00 horas. Actuación de la orquesta Miramar

Gastronomía, misas...

Los tradicionales puestos de venta se instalarán en la avenida de Santa Minia desde el viernes por la tarde. La previsión es que este año haya entre 100 y 150 puestos y casetas de venta de rosquillas, ropa, productos de segunda mano, embutidos, dulces, licores, filloas, herramientas, artesanía, velas, imágenes religiosas, helados...

Las pulpeiras, por otro lado, venderán más de 5.000 kilos de pulpo y grandes cantidades de churrasco en los puestos que habrá junto a la carballeira.

El punto lila se mantendrá como punto de atención a mujeres y personas LGTBIQ+ en caso de que sufran una agresión, así como lugar de sensibilización y concienciación de las personas asistentes para que las fiestas sean espacios libres de violencia. Estará operativo los tres días en la finca donde se harán los conciertos, en el entorno de la carballeira y junto a la finca de las pulpeiras.

El ayuntamiento, por otro lado, ha informado de que el jueves 17 de septiembre comenzará la Novena de Santa Minia con misas a las 10:00 y a las 20:00 horas todos los días hasta el 25 de septiembre.

El domingo 20 las misas serán a las 10:00, 12:00 y 20:00 horas, mientras que el sábado 26 serán tanto de mañana (10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas) como de tarde (17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas).

El Día de Santa Minia la misa solemne será a las 13:00 horas. Los demás oficios serán tanto en horario de mañana (9:00, 10:00, 11:00 y 12:00 horas) como de tarde (17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas).