Gran fiesta del mejillón frente al mar con degustación de callos e hinchables gratis el 2 y 3 de octubre

Los mejillones serán el producto del mar protagonista de las fiestas de la urbanización residencial Costa Miño. La propuesta gastronómica se completará con liscos a precios populares y una gran degustación de callos.

"Las verbenas no terminan en agosto: por ejemplo, las fiestas Costa Miño", anunció ayer el Ayuntamiento en redes sociales. Las fechas elegidas son el viernes 2 y el sábado 3 de octubre, dos jornadas repletas de actividades para todos los públicos.

Mejillones a reventar y música hasta la madrugada

Los vecinos de Miño (A Coruña) esperan con ilusión las fiestas Costa Miño, que tendrán lugar el primer fin de semana de octubre. En concreto, los días 2 y 3, con una completa agenda festiva para que nadie se quede en casa.

La celebración arrancará con el lanzamiento de bombas y la degustación de mejillones y liscos a precios populares. Vecinos y visitantes podrán degustar a reventar el producto del mar más consumido en España y completar el festín con uno de los productos más tradicionales de la gastronomía gallega.

La orquesta Panamá y el DJ Michi pondrán el toque musical al primer día de fiestas. Al día siguiente, el sábado 3 de octubre, será el turno del grupo Nuevo Plan y del DJ Wnery.

La jornada comenzará con alboradas e hinchables gratuitos para los niños. Le seguirá una sesión vermú amenizada por el grupo Dvicio y una degustación de callos con cada consumición a partir de las 14:00 horas. El broche final lo pondrá una gran verbena para bailar hasta bien entrada la noche.

Las fiestas se realizarán en la calle Sualleira, en la urbanización Costa Miño. A continuación, te detallamos la programación festiva completa para que no te pierdas ningún evento:

Viernes, 2 de octubre

A las 21:00 horas: Lanzamiento de bombas y degustación de mejillones y liscos

A las 22:00 horas: Verbena con la orquesta Panamá y DJ Michi

Sábado, 3 de octubre