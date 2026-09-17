Gran pulpada el 20 de septiembre con un menú exquisito con entrantes, bebida, postre y chupitos por 38 euros

Comer un buen pulpo siempre es algo que le apetece a un gallego. Ese momento en el que te sientas en la mesa, te comienza a llegar el olor de su cocción y a los pocos minutos ya lo tienes servido en tu plato de madera recién hecho... es una verdadera gloria.

No es de extrañar que sea uno de los platos típicos de Galicia que más se celebran en cientos de municipios, con xantares populares en los que se reúnen cientos de vecinos y visitantes dispuestos a disfrutar de este manjar, pero también de hacerlo en buena compañía de amigos y familiares, con música en directo y en un ambiente espectacular.

Xuntanza veciñal a un paso de A Coruña

Armentón, parroquia del municipio coruñés de Arteixo, volverá a ser el punto de encuentro de vecinos, familiares y amigos en una nueva edición de su Xuntanza Veciñal, organizada por la AA.VV. Valle del Armentón: la VIII Gran Pulpada de Armentón.

La celebración tendrá lugar este domingo 20 de septiembre en la explanada do Igresario, con un día entero pensado para que todos los asistentes disfruten de la rica gastronomía gallega, la música en directo y, sobre todo, del buen rato en magnífica compañía. Habrá aparcamiento gratuito, por lo que puedes acudir con tu coche sin problema.

La fiesta arrancará con una sesión vermú para empezar con buen ritmo. A partir de las 13:30 horas llegará el momento que todos esperan, la gran comida con un menú exquisito que tendrá como protagonista uno de los grandes clásicos de la gastronomía gallega: el pulpo.

Además de comer "pulpo a fartar", el menú se completará con varios entrantes, bebida, postre y chupitos para que no te falte de nada y llenes tu barriga al máximo. El precio de la comida será de 38 euros para los adultos y de 18 euros para los niños y niñas de entre 6 y 11 años.

Después de la comida continuará la fiesta con mucho baile durante toda la tarde gracias a la actuación en directo del dúo Karamba, que pondrá la música para animar la sobremesa y alargar la celebración hasta que el cuerpo aguante.

Los tickets están a la venta hasta que se agoten las existencias, así que te recomendamos ponerte en contacto cuanto antes con alguno de los miembros de la directiva o a través del número que se ofrece en el cartel de la fiesta.