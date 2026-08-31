San Froilán 2026: estos son los grandes conciertos que llenarán Lugo del 4 al 12 de octubre

Lugo ya conoce buena parte de la programación del San Froilán 2026, que se celebrará del 4 al 12 de octubre. The Rapants, Lucho RK, 9Louro, Santiago Auserón, Celtas Cortos y Malú son algunos de los nombres que pasarán por la ciudad durante nueve días de fiestas, a los que se suman artistas como Nil Moliner, Sidecars o Juan Magán.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, y el concejal de Cultura, Javier Vázquez Prado, presentaron este lunes las principales propuestas de una edición que todavía tiene algunas contrataciones pendientes de cerrar y para la que el Gobierno local avanza "alguna sorpresa" más.

"Un San Froilán grande en los escenarios, popular en las calles y pensado para todos". Así definió Candia una programación que mantendrá la gratuidad de las actuaciones en todos sus escenarios.

Los principales conciertos volverán a concentrarse en la Horta do Seminario, mientras que la Praza de Santa María estará especialmente vinculada a la música tradicional y a los artistas locales. La Praza Maior será uno de los escenarios de las verbenas y el patio del Seminario concentrará parte de la programación infantil.

Los conciertos

La música arrancará el 4 de octubre con Nil Moliner. Un día después llegará el turno de Pica Pica, con su propuesta dirigida al público familiar, y de Sidecars.

El 6 de octubre actuarán 9Louro y The Rapants, mientras que el día 7 compartirán jornada Lucho RK y Santiago Auserón. El calendario continuará el 8 de octubre con Celtas Cortos y el día 9 con Malú.

El 10 de octubre será el turno de Juan Magán, mientras que La Penúltima actuará el día 11. Los Diablos serán los encargados de cerrar el 12 de octubre la programación musical prevista en la Horta do Seminario.

La Praza de Santa María contará con su propia agenda, con especial protagonismo para la cultura gallega y las agrupaciones locales. Por este escenario pasarán propuestas como la Banda Filarmónica y Brath, la Orquesta Terranova con un espectáculo de zanfonas, San Froilán Sorrí, El Kiki y el Cante de las Minas, Cántigas e Frores, Airiños de Orbazai, la Asociación de Gaiteiros y Xisco Feijoo.

El 4 de octubre estará dedicado a las corales, mientras que el día 7 tendrán especial protagonismo los grupos locales, aunque esta parte de la programación todavía no está completamente cerrada.

Verbenas diarias

Las orquestas volverán a ocupar un lugar destacado en las fiestas. Habrá verbena todos los días entre el 4 y el 12 de octubre, con 13 actuaciones repartidas en cuatro ubicaciones.

Por la Praza Maior pasarán Marbella, Principal, Los Satélites, Acordes, Grupo Beatriz, Punto Clave, América, Suavecito, Escaparate y Costa Dorada.

Dos de las grandes orquestas gallegas actuarán fuera de este espacio. París de Noia estará el 5 de octubre en Augas Férreas y Panorama City llegará el día 8 a Agro do Rolo.

Para el último día de las fiestas está prevista también la actuación de Panorama, que desplegará un escenario de 64 metros. Sus dimensiones hacen que el Concello todavía tenga pendiente determinar dónde se instalará.

Sin desfile ganadero

Una de las principales novedades de esta edición será la supresión del tradicional desfile de ganado. El Concello ha decidido no celebrarlo este año después de la muerte de una mujer atropellada por uno de los animales que escapó asustado.

Candia explicó que la decisión se adopta "por seguridad". La ausencia del desfile se compensará con otras propuestas, algunas de carácter gastronómico, vinculadas a las razas autóctonas.

La tradición seguirá presente en las calles con pasacalles, charangas, batucadas y los Gigantes y Cabezudos. También habrá grupos de danzas y escuelas de baile, el Domingo das Mozas, el desfile de traje gallego y una verbena gallega de antes, que contará con un espectáculo teatralizado en la Praza Maior.

San Froilán Miúdo

Los más pequeños volverán a contar con una programación específica a través del San Froilán Miúdo. Antes incluso del inicio de las fiestas, los Pelúdez realizarán durante septiembre 30 visitas a centros educativos, escuelas infantiles y al HULA para acercar a los niños la historia y las tradiciones del San Froilán.

Ya durante las fiestas, Pica Pica actuará el 5 de octubre a las 12:00 horas en la Horta do Seminario. La oferta infantil incluirá también el espectáculo itinerante de Diminuts, el Carrusel Ambulante y propuestas de música, magia y cuentacuentos, además de Uxía Lambona e a súa Banda Molona.

Las barracas estarán instaladas desde el 26 de septiembre hasta el 12 de octubre y volverá a celebrarse el Día del Niño, con precios reducidos en las atracciones.

Más propuestas

Los jóvenes tendrán también actividades específicas como el Espacio Hip Hop, San FroiDance y el Electronic Lucus Fest.

La programación se completará con citas como la Feria de la Miel, en la Praza de Santo Domingo; el San Froilán Tecedeiro, la Muestra de Coches Clásicos y el Mercado Medieval, previsto para el 12 de octubre.

Además, el Concello colaborará con el Mariña Fest, que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre, justo antes del comienzo de las fiestas, mediante apoyo en infraestructuras y autobuses lanzadera.

En el plano político, Candia destacó el carácter "integrador" de la programación y señaló que recoge el 90% de las propuestas planteadas por el BNG. Vázquez Prado indicó, por su parte, que el PSOE no presentó propuestas.