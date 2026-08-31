La Romería de Santa Margarita puso el broche final a las fiestas de A Coruña

A Coruña despidió este fin de semana sus Fiestas de María Pita 2026 con una de las citas más arraigadas de su programación. La Romería de Santa Margarita volvió a llenar el parque durante tres jornadas dedicadas a la música de raíz, el folclore y las tradiciones populares gallegas.

Desde el viernes y hasta el domingo, por Santa Margarita pasaron agrupaciones locales, artistas gallegos y formaciones internacionales, en una programación que combinó conciertos con talleres, artesanía musical, pasacalles y diferentes actividades participativas.

La cita sirvió así como broche cultural a un mes de agosto marcado por las celebraciones de María Pita, recuperando para su última gran cita el carácter más tradicional de las fiestas.

El folclore abrió el fin de semana

La programación comenzó el viernes 28 de agosto con PÄRBO, el proyecto de Begoña Riobó y Anxo Pintos, acompañado por las creaciones visuales de Montse Piñeiro. El espectáculo tuvo como escenario el Planetario de la Casa de las Ciencias.

Por la noche llegó uno de los momentos clásicos de la romería, la Gran Noche del Folclore, que reunió en el anfiteatro del parque a Son d'Aquí, Donaire, Xacarandaina y Cántigas da Terra.

El sábado tomó el relevo la vertiente más participativa de la celebración. La explanada de la Casa de las Ciencias acogió talleres, una muestra de entidades y propuestas relacionadas con la artesanía musical, mientras que la música volvió a extenderse por diferentes puntos del parque.

Durante la jornada actuaron Benofán, Unto Vello, Os Viqueiras y Alana, además del pasacalles protagonizado por la Real Banda de Cadeiras Encartables.

Un domingo para despedir las fiestas

La jornada del domingo puso el punto final tanto a la romería como a las celebraciones de agosto en la ciudad. Tradición y propuestas musicales más contemporáneas volvieron a compartir espacio en Santa Margarita durante las últimas horas de las fiestas.

La Banda Municipal de Música de A Coruña actuó junto a Donaire y por los escenarios pasaron también Pansenfron, Son Galaico, Herbamora y Mondra.

El cierre contó además con presencia internacional de la mano de Dervish, formación irlandesa con una larga trayectoria dentro de la música celta, que completó un fin de semana en el que la cultura tradicional volvió a convertirse en protagonista.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, había destacado con motivo de la celebración que la romería representa "una Coruña orgullosa de sus raíces, abierta al mundo y que entiende la cultura como un espacio de encuentro y convivencia".