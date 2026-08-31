La orquesta París de Noia ha anunciado todas sus actuaciones de septiembre 2026 con 23 fechas

"La París" ya ha anunciado las próximas actuaciones que llevará a cabo en septiembre de 2026. La formación actuará 23 de los 30 días que tiene el mes y lo hará en diversas comunidades autónomas de España, además de Galicia. En total, suma 6 comunidades.

Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias son los diferentes lugares que visitará la París de Noia durante todo el mes de septiembre con su 'Va por ti - Tour 2026'. Las provincias de A Coruña y Pontevedra son donde realiza más actuaciones en la comunidad, con un total de 5 en cada una. En las provincias de Lugo y Ourense hará una parada en cada una de ellas, en Vilalba y A Saínza respectivamente.

La agenda completa de la orquesta París de Noia en septiembre de 2026