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La orquesta París de Noia ha anunciado todas sus actuaciones de septiembre 2026 con 23 fechas
La orquesta París de Noia ha anunciado sus actuaciones para el mes de septiembre en Galicia y otras 5 comunidades autónomas
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"La París" ya ha anunciado las próximas actuaciones que llevará a cabo en septiembre de 2026. La formación actuará 23 de los 30 días que tiene el mes y lo hará en diversas comunidades autónomas de España, además de Galicia. En total, suma 6 comunidades.
Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias son los diferentes lugares que visitará la París de Noia durante todo el mes de septiembre con su 'Va por ti - Tour 2026'. Las provincias de A Coruña y Pontevedra son donde realiza más actuaciones en la comunidad, con un total de 5 en cada una. En las provincias de Lugo y Ourense hará una parada en cada una de ellas, en Vilalba y A Saínza respectivamente.
La agenda completa de la orquesta París de Noia en septiembre de 2026
- Martes, 1 de septiembre: Vilalba (Lugo)
- Jueves, 3 de septiembre: Carral (A Coruña)
- Viernes, 4 de septiembre: Béjar (Salamanca)
- Sábado, 5 de septiembre: Alovera (Guadalajara)
- Domingo, 6 de septiembre: Jaraíz de la Vera (Cáceres)
- Lunes, 7 de septiembre: El Batán (Cáceres)
- Martes, 8 de septiembre: Ponferrada (León)
- Jueves, 10 de septiembre: Pravia (Asturias)
- Viernes, 11 de septiembre: Porto do Son (A Coruña)
- Sábado, 12 de septiembre: Muxía (A Coruña)
- Domingo, 13 de septiembre: Corvera de Asturias (Asturias)
- Lunes, 14 de septiembre: Pereiras, Mos (Pontevedra)
- Martes, 15 de septiembre: Benavides de Órbigo (León)
- Miércoles, 16 de septiembre: Fuenlabrada (Madrid)
- Jueves, 17 de septiembre: Aranda de Duero (Burgos)
- Viernes, 18 de septiembre: Castriz, Santa Comba (A Coruña)
- Sábado, 19 de septiembre: Pobra do Caramiñal (A Coruña)
- Domingo, 20 de septiembre: Guillarei, Tui (Pontevedra)
- Lunes, 21 de septiembre: Lalín (Pontevedra)
- Miércoles, 23 de septiembre: Logroño (La Rioja)
- Viernes, 25 de septiembre: Porriño (Pontevedra)
- Sábado, 26 de septiembre: Aldán, Cangas (Pontevedra)
- Domingo, 27 de septiembre: A Saínza, Rairiz de Veiga (Ourense)