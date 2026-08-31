La orquesta Panorama ha anunciado todas sus actuaciones de septiembre 2026

La Orquesta Panorama ya ha anunciado las que serán sus próximas actuaciones para el mes de septiembre. La formación solo descansará cuatro días de los 30 que tiene el mes, y en Galicia solo hará un total de cuatro paradas.

Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana son los diferentes lugares que visitará la Panorama durante todo el mes de septiembre. El 'Time Tour 2026' no volverá por tierras gallegas hasta el 20 de septiembre, con parada en Tomiño (Pontevedra), el 21 le toca el turno a A Pobra do Caramiñal (A Coruña); y el 22 volverá a la provincia de Pontevedra, sin confirmar aún la ubicación concreta. Cerrará el mes de septiembre en Porriño (Pontevedra) el día 28.

La agenda completa de la orquesta Panorama en septiembre