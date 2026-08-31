Qué hacer en Ferrol por las fiestas de San Ramón 2026 hoy, lunes 31 de agosto

El mes de agosto marca el fin de las fiestas patronales de Ferrol en honor a San Ramón. Durante el día de hoy podremos disfrutar de los últimos eventos dentro de la programación de estas festividades.

Las formaciones musicales encargadas de poner el broche de oro a estas fiestas serán La Misión y Paris de Noia. Recuerda que ambas actuarán en el Puerto de Curuxeiras. Por último, llegará el espectáculo de drones y la tirada de fuegos artificiales desde la ensenada de A Malata, dos shows que iluminarán el cielo ferrolano y darán fin a estas fiestas.

Concierto de La Misión

El día de hoy arrancamos la jornada de despedida de las fiestas de San Ramón con una actuación de la orquesta La Misión a las 00:00 horas en el Puerto de Ferrol.

Concierto de Paris de Noia

El espectáculo imprescindible de este último día de las fiestas de Ferrol será el de la orquesta Paris de Noia en el Puerto de Ferrol a las 20:30 horas, justo después de finalizar la tirada de fuegos artificiales.

La orquesta Paris de Noia es una de las formaciones más ambiciosas y conocidas de Galicia. Anualmente, en especial durante el verano, recorre fiestas populares a lo largo de todo el territorio gallego y otros lugares de España. Paris de Noia es una experiencia única. ¡No te lo pierdas!

Espectáculo de drones y fuegos artificiales

El espectáculo de drones dará inicio a las 23:30 horas en la ensenada de A Malata y volverá a iluminar el cielo nocturno con figuras, frases y detalles que representan a la ciudad ferrolana.

Acto seguido, a las 23:45 horas, comenzará la tirada anual de fuegos artificiales, el espectáculo que se encargará de poner el broche de oro a esta nueva edición de las fiestas de San Ramón.