Gran fiesta de la paella de marisco a partir del 4 de septiembre en esta aldea junto al mar de 265 habitantes

Aunque septiembre no tiene el mismo volumen de fiestas que el mes de agosto, son muchos los municipios que se reservan a estas fechas para celebrar sus fiestas tradicionales. Este es el caso de Portocelo, parroquia del municipio de Xove (Lugo), que da comienzo el próximo 4 de septiembre a las Festas da Nosa Señora.

Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre llega el turno de Portocelo para disfrutar de tres días de fiesta en los que no faltará la música y, por supuesto, la gastronomía, siendo la paella de marisco la gran protagonista.

Paella de marisco preparada por un tiktoker

La parroquia de Portocelo, en el municipio de Xove, se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a Nosa Señora, con una programación que combina gastronomía y música durante el primer fin de semana de septiembre.

Las fiestas arrancan el viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas con una propuesta gastronómica muy especial: la Festa da Paella de Marisco estilo Portocelo, que será elaborada y servida por el conocido tiktoker zamorano El Papi.

Tras la cena, llegará el turno de la música. Desde las 23:00 horas, el dúo la Hora Bruja y el grupo Lecer serán los encargados de animar la primera noche de las celebraciones.

El sábado 5 de septiembre comenzará temprano, a las 10:00 horas, con la tradicional tirada de bombas de palenque, que anunciará oficialmente la jornada festiva. A las 13:00 horas tendrá lugar la misa solemne, uno de los actos centrales de estas fiestas. La fiesta continuará a partir de las 14:00 horas con una sesión vermú protagonizada por el dúo Crazy.

La programación se retomará por la noche con una gran verbena, prevista para las 22:30 horas, con una actuación de las orquestas Charleston Big Band y Cinema, y con la discomóvil Conxuro hasta altas horas de la madrugada.

Finalmente, el domingo 6 de septiembre volverán a sonar a las 10:00 horas las tradicionales bombas de palenque. La jornada continuará a las 13:30 horas con una sesión vermú prolongada y amenizada por el dúo Primera Línea.