Conciertos, fiesta de la espuma y 2 días de celebración en este barrio de A Coruña en septiembre

El barrio de Falperra, en A Coruña, celebrará los próximos 12 y 13 de septiembre sus Festas 2026, que se prolongarán durante dos jornadas en las que disfrutar de música en directo, actividades infantiles y de dinamización del comercio local.

Las fiestas arrancarán el sábado 12 con un pregón a cargo de una cara muy conocida en el barrio Pura de la célebre pastelería La Vienesa, que cerró el pasado 28 de mayo tras su jubilación. Tras este, a las 13:30 horas actuará El Corta, con una propuesta de rumba, y a las 16:30 horas será el turno de un DJ con música variada.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas tendrá lugar una actuación de Baile Danza 10, mientras que a las 18:00 horas se celebrará una Festa da Espuma. La programación continuará a las 19:30 horas con Varela & Rois, que ofrecerán un repertorio de pop, y seguirá a las 22:00 horas con Carlos Bau & 80 Razones.

El domingo 13 los festejos continuarán con más música. Version's Band abrirá la jornada a las 13:30 horas con una actuación de pop-rock. Por la tarde, a las 18:00 horas, será el turno de La Indirigible, con música indie, mientras que Son de Camagüey pondrá el broche musical a las fiestas a las 20:30 horas con su propuesta de música cubana.

Además de las actuaciones, durante ambos días habrá juegos infantiles, con propuestas pensadas para los más pequeños. También se incluye la XII edición del 'Día do Comercio na Rúa', que se desarrollará en la calle Industrial y que busca poner en valor el comercio local y favorecer la participación de vecinos y comerciantes.

Las fiestas, organizadas por el Concello da Coruña y Falperra – Asociación de Comerciantes, tienen como lema de este año, "Entre todos… facemos barrio". Resumen el espíritu de unas fiestas que serán una oportunidad para disfrutar de la música, las actividades y el ambiente festivo, al tiempo que se fomenta la convivencia y se impulsa la actividad comercial de la zona.