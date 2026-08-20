Churrasco a reventar y 3 días de verbena en este pueblo a 10 minutos de A Coruña en septiembre

La churrascada tendrá lugar el próximo 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas Magnific

Con la llegada de septiembre toca volver a la rutina. Sin embargo, no todo son malas noticias, ya que la agenda festiva de A Coruña y su área metropolitana ofrece numerosas propuestas para desconectar y disfrutar del tiempo libre.

Uno de los eventos más destacados de los primeros días del mes serán las fiestas de la parroquia de Perillo, en Oleiros, que comenzarán el 4 de septiembre y se prolongarán hasta el día 6 con un variado programa festivo.

Tres días de fiesta con pasacalles, verbenas y mucho más

Los vecinos de Perillo ya han iniciado la cuenta atrás para sus fiestas en honor a Santa María da Cabeza. La cita arrancará dentro de dos semanas y se prolongará hasta el domingo con un programa que incluirá pasacalles, verbenas y un gran evento gastronómico.

La discomóvil CDC será la encargada de inaugurar las fiestas, a la que le seguirá una degustación de mejillones a precios populares, amenizada por la música de Cristina Cachaldor.

Por la noche, la orquesta Origen se subirá al escenario para poner a bailar a vecinos y visitantes. El cartel de esta primera jornada festiva se completará con la discomóvil CDC y el DJ Alvinn.

Un pasacalles dará inicio a una nueva jornada de fiestas. El sábado 5 se celebrará una jamonada popular y churrascada con música en directo a cargo de la orquesta Coleguistas, Avreu y los DJs Drewkorme y Kehr.

Perillo cerrará sus fiestas con una jornada dedicada a la música y la gastronomía. El domingo arrancará con un pasacalles amenizado por la Banda de Narón y continuará con una macro sesión vermú y degustación de chorizos al vino y callos.

En esta ocasión, la música correrá a cargo del dúo Karamba, la discomóvil Son de Festa y los DJs Sonic y Kehr. Además, a las 13:00 horas se celebrará una misa solemne para todos los fieles.

"¿Echabais en falta las fiestas de Perillo? No sufráis más, ya estamos aquí para ponerle remedio. ¡Apuntad las fechas! Nos vemos en septiembre en la pista polideportiva de Perillo", anima la Comisión de Festas de Santa María da Cabeza.

A continuación, te dejamos el cartel oficial y todos los horarios para que no te pierdas nada de las fiestas: