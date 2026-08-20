El Beatout reúne desde este jueves en A Coruña a 15 artistas de rap, pop y electrónica

El Beatout Week 2026 inicia este jueves 20 de agosto tres noches consecutivas de conciertos en el parque de Santa Margarita de A Coruña. Pasarán por el escenario 15 artistas vinculados a las nuevas tendencias musicales, desde el rap y el pop hasta la electrónica y otras propuestas alternativas.

La sexta edición del festival es la más amplia celebrada hasta ahora, con actividades repartidas entre el 17 y el 23 de agosto. El núcleo de la programación se concentra, sin embargo, desde este jueves en Santa Margarita, cuyo recinto tendrá un aforo máximo de 3.000 personas por jornada.

El concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, visitó este jueves por la mañana los ensayos previos al comienzo de los conciertos. El edil destacó que Beatout "acerca nuevas voces y tendencias y conecta especialmente con el público más joven".

Entre las principales novedades de esta edición se encuentra la actuación de Akriila, que se convertirá en la primera artista internacional en participar en la historia del festival. La cantante chilena se incorpora así a una iniciativa por la que, a lo largo de sus diferentes ediciones y actividades vinculadas, han pasado artistas como C. Tangana, Ralphie Choo, Rusowsky o Yerai Cortés.

Cinco conciertos en la primera jornada

Las puertas del recinto abrirán este jueves a las 19:00 horas y el primero en subir al escenario será Xianpais, a las 19:30 horas. Le seguirá Reality a las 20:40 y Stereo Madness a las 22:00.

Uno de los principales nombres de la primera jornada será Metrika, cuya actuación comenzará a las 23:30 horas. Xmaseda cerrará la noche a partir de las 00:40 horas.

El viernes 21, nuevamente con apertura de puertas a las 19:00 horas, actuarán Guzmen (19:30), Blanco Palamera (20:45), pablopablo (22:00), Juicy Bae (23:15) y Cuatro Club (00:15 horas).

Akriila, protagonista de la última noche

La tercera y última jornada de conciertos tendrá lugar el sábado 22. En esta ocasión, las puertas abrirán a las 18:30 horas y LG1DO inaugurará la música a las 19:00 horas.

Después llegarán El Bugg, a las 20:00; Yapi, a las 21:10; y Akriila, a las 22:30 horas. Fukai Club será el encargado de poner el punto final a las actuaciones desde las 23:30 horas.

Beatout no se limita este año a los conciertos. La programación ampliada ha incluido durante la semana una Block Party, una actividad del Club de Dibujo junto al colectivo Lengua de Fuego en Vavava Haus y diferentes encuentros relacionados con la creación y la organización cultural.

La sexta edición incorpora además una vertiente solidaria mediante su primera colaboración con Cruz Roja A Coruña, a la que la organización destinará un euro de cada entrada. Las actividades continuarán hasta el domingo 23 de agosto.