Arrancan las fiestas de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña): "No son unas más, son el cierre de una etapa inolvidable"

Esta noche arrancan las fiestas de Santa Cruz, una de las citas más esperadas de cada verano en el área de A Coruña. Lo harán, como siempre, con la plaza Esther Pita preparada para volver a llenarse de gente, música y reencuentros. Pero este año habrá también un sentimiento especial.

Después de diez años al frente de las fiestas, la comisión de fiestas de la parroquia oleirense se despide. La que en su día fue conocida como la comisión de fiestas más joven de Galicia se ha hecho mayor y ha llegado el momento de cerrar una etapa que, como reconocían anoche en un emotivo comunicado, ha marcado una parte importante de sus vidas.

"Mañá comezan os días máis especiais do ano", escribían a pocas horas del inicio de las celebraciones. Pero este año, explicaban, vivirán cada momento con una intensidad diferente. "Ao botar a vista atrás e pensar no camiño percorrido estes dez anos só podemos sentir satisfacción e agradecemento. Para esta directiva non son unhas festas máis: son o peche dunha etapa inesquecible".

La aventura comenzó hace una década con una directiva formada por nueve jóvenes. Eran nueve al frente, aunque detrás había muchos más haciendo posible unas fiestas que, con el paso de los años, fueron creciendo junto a ellos. Porque organizar las fiestas de Santa Cruz no era algo a lo que dedicarse solo durante unas semanas de verano. Era un trabajo de los 365 días del año. Terminaban unas y ya pensaban en las siguientes.

En ese tiempo, la comisión también creció con sus integrantes. "Esta aventura medrou con nós e acompañounos durante unha parte importante das nosas vidas", señalaban en su despedida. Y quizá ahí esté una de las claves de esta etapa: que las fiestas crecieron al mismo tiempo que ellos, mientras seguían compartiendo el camino con muchas de las mismas personas con las que habían empezado y veían cómo sus propias familias también iban creciendo.

Por eso, aunque esta despedida tiene algo de tristeza, está también llena de agradecimiento. A los colaboradores, "un grupo de amigos" sin el que aseguran que esta aventura habría sido imposible, y a todo el pueblo de Santa Cruz, por acompañarlos durante estos diez años y confiar en una generación que, siendo muy joven, asumió la responsabilidad de mantener viva una de las grandes fiestas del verano.

Una camiseta para recordar diez años

La despedida llega, además, coincidiendo con una fecha redonda. Por sus diez años al frente de la comisión, quisieron crear una camiseta de edición especial para recordar una etapa que han vivido todos juntos.

Ahora toca dejar paso a una nueva comisión. Lo hacen con la esperanza de que las fiestas mantengan la esencia y esa juventud que se ha respirado durante la última década. Porque, aunque sus nombres ya no estén al frente de la organización, el camino recorrido deja una huella difícil de borrar.

Y antes de decir adiós, todavía queda lo más importante: celebrar. "Vémonos mañá na praza Esther Pita para celebrar coma sempre e desfrutar coma nunca".