Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, miércoles 19 de agosto Quincemil

Continuamos con las celebraciones de los diferentes barrios herculinos. El gran evento de hoy será el inicio de las Fiestas del Castrillón, conocidas por reunir a vecinos y visitantes alrededor de una gran variedad de actividades.

También seguimos con los conciertos de la Semana Clásica en la plaza de María Pita con un espectáculo de la Orquesta de Cámara de Galicia.

Fiestas del Castrillón

Las conocidas fiestas del barrio herculino del Castrillón regresan un año más como parte de la programación de las fiestas de María Pita 2026.

Darán inicio hoy, miércoles 19, y se extenderán hasta el viernes 21.

Semana Clásica

Hoy continuamos con la Semana Clásica, un ciclo de música gratuito conocido por reunir algunas de las orquestas más relevantes del panorama musical gallego alrededor de la plaza de María Pita.

Hoy será el turno de la Orquesta de Cámara de Galicia con su espectáculo Una noche española.

Cascarillarte

De nuevo, el ciclo Cascarillarte llega a las 19:30 horas a la Plaza del Mercado de Monte Alto para presentar el espectáculo Alicia de Pedras de Cartón.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, miércoles 19, continuamos con la programación de la tradicional Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, una oportunidad ideal para que los coleccionistas consigan ediciones descatalogadas y otro tipo de reliquias.

Recuerda que la Feria del Libro Antiguo del paseo de los Jardines de Méndez Núñez estará abierta al público hasta el domingo 30, coincidiendo con el fin del mes de agosto.

El horario de la feria siempre será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.

Exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston

La exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston de la Casa Museo Casares Quiroga estará abierta al público hasta finales del mes de agosto.

Esta muestra reúne las adaptaciones al cómic de los tres libros del hispanista británico Paul Preston: La guerra civil española, La muerte de Guernica y Franco.