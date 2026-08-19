Cigalas a reventar el 22 de agosto en una pequeña aldea con grandes verbenas hasta el lunes

Si hay una cita gastronómica de referencia en A Coruña y su área metropolitana, esa es la Gran Cigalada de Boedo.

Este lugar de la parroquia de Veiga, en Culleredo, ultima los detalles para el evento del próximo sábado 22 de agosto, que permitirá disfrutar de este manjar a precios populares.

Gran fiesta de la cigala el 22 de agosto en Boedo

La cigala es uno de los productos más destacados de la gastronomía gallega, y no es para menos: este crustáceo es muy apreciado por su carne fina y su característico sabor.

Una buena ocasión para disfrutar de este producto es en la próxima Gran Cigalada de Boedo, donde los asistentes podrán degustar cigalas acompañadas de pan y vino a discreción.

La fiesta tendrá lugar el sábado 22 de agosto a partir de las 19:00 horas y continuará con una espectacular verbena amenizada por la orquesta Unión y Fuerza, el grupo Ritmo y el DJ Teo.

La Gran Cigalada de Boedo, que en años anteriores ha llegado a superar los 1.000 kilos de este crustáceo, volverá a ser uno de los grandes atractivos del programa festivo de la parroquia.

Durante el domingo y el lunes, la música y la fiesta tomarán las calles de Boedo con una variada programación que incluirá sesiones vermú, juegos infantiles para los más pequeños y juego de mesa para los mayores.

A continuación, te detallamos la agenda completa, día a día, para que no te pierdas nada de estas fiestas:

Viernes, 22 de agosto

A las 19:00 horas: Gran Cigalada

Por la noche, verbena con Unión y Fuerza, el grupo Ritmo y el DJ Teo

Sábado, 23 de agosto (Fiesta en honor a San Roque)

A las 13:00 horas: Misa solemne y tradicional sorteo por puja

Sesión vermú y verbena con el grupo Galaxia

Domingo, 24 de agosto (Fiesta en honor a San Antonio)