Narón (A Coruña) celebra el sábado la III Feira de Exaltación do Porco ao Espeto

La cuenta atrás está en marcha para la III Feira de Exaltación do Porco ao Espeto, en Narón (A Coruña) que este próximo sábado, 22 de agosto, volverá a convertir la pista polideportiva de Pedroso en epicentro de la gastronomía en la comarca.

El evento, organizado por el Concello de Narón en colaboración con la Asociación Veciñal A Pombiña, comenzará al mediodía con una sesión vermú amenizada con música, en la que se repartirán aperitivos gratuitos entre las personas asistentes como anticipo de lo que está por venir. Por la tarde, entre las 18:00 y las 22:00 horas, será el turno de los más pequeños, con una fiesta infantil con hinchables que pondrá el toque lúdico a la jornada.

Ya entrada la noche, a partir de las 21:00 horas, llegará el momento central de la fiesta con la cena popular, en la que el cerdo al espeto volverá a ser el gran protagonista de un menú que se completa con churrasco, chorizos, patatas, pan, bebida, postre y café. Para amenizar la sobremesa, el grupo A Xesteira de Narón pondrá voz y tradición a la noche con una actuación de cantos de taberna, antes de que la fiesta continúe con la música en directo de Tania, encargada de cerrar la velada.

Los tickets para la cena pueden adquirirse en la cantina de la Sociedade Cultural e Recreativa A Pombiña, a un precio de 18 euros para las personas socias, 25 euros para las no socias y 12 euros para los niños y niñas mayores de 12 años, siendo gratuito para los menores de esa edad. La organización recuerda que, si quedan tickets disponibles, también podrán comprarse el propio día de la fiesta, aunque recomienda no esperar hasta el último momento debido al éxito de las ediciones anteriores.