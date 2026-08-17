Gran fiesta de la fresa en este barrio de A Coruña con degustación gratuita y verbena por la noche

El barrio de Eirís, en A Coruña, volverá a llenarse de música y actividades este martes, 18 de agosto, con una nueva edición de la Festa da Fresa, que ofrecerá durante toda la jornada actividades para toda la familia.

La programación comenzará a las 13:00 horas con una fiesta de la espuma en la cúpula del Parque de Eirís. A las 14:00 horas tendrá lugar la sesión vermú con la cantante Lidia Sueiro. Para acompañar las consumiciones, los asistentes podrán disfrutar también de paella gratuita.

Durante la tarde habrá hinchables gratuitos hasta las 21:00 horas, una actuación del grupo de baile tradicional de la mano de la Agrupación Cultural Donaire a las 17:45 horas y, a las 18:30 horas, la apertura de la exposición dedicada a los amorodos. A las 19:00 horas habrá una degustación gratuita de fresas.

El deporte también tendrá protagonismo con varios partidos de fútbol. A las 19:00 horas se disputarán los partidos de Fútbol 7 femenino, Eirís SD - Cercedense, y Genuines Eirís SD - Torre. A las 20:00 horas será el turno del fútbol sénior masculino, con el encuentro entre Eirís SD y Caíón.

La música y el espectáculo tomarán el relevo durante la tarde-noche. A las 20:00 horas tendrá lugar el espectáculo de circo y música de Peque Disco Moc Moc, seguido a las 21:00 horas del concierto folk de Culimaia. La jornada concluirá a partir de las 23:00 horas con la actuación de la Orquesta Solara.

Así, Eirís vivirá una completa jornada festiva que combinará música, gastronomía, deporte y actividades infantiles, con la fresa como gran protagonista de la celebración.