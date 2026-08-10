Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, lunes 10 de agosto Quincemil

La jornada del lunes 10 llega a la ciudad herculina con el espectáculo infantil O Libro da Selva en la plaza de María Pita, ideal para una tarde-noche en familia. Además, hoy dará comienzo oficialmente Viñetas desde O Atlántico, la feria del cómic internacional que presentará una semana cargada de actividades.

Paralelamente, la Feria del Libro 2026 se despedirá del paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el año que viene. También dará inicio el ciclo de espectáculos gratuitos al aire libre conocido como Cascarillarte.

Espectáculo infantil O Libro da Selva

El día de hoy, lunes 10, la plaza de María Pita se convertirá en un punto de encuentro para los más pequeños de la familia con la representación gratuita de O Libro da Selva.

Toda la familia podrá disfrutar de este emocionante y divertido show basado en una de las historias infantiles más reconocidas del mundo: El libro de la selva.

Viñetas desde O Atlántico

El día de hoy se inaugurará la feria de cómic coruñés más grande del año: Viñetas desde O Atlántico, la cual volverá a acoger una semana entera de actuaciones, shows, firmas, talleres y presentaciones dedicadas a los amantes del cómic hasta el domingo 16.

La lista de actividades del lunes 10:

12:00 horas - Inauguración oficial en el Kiosco Alfonso

Viñetas Expo

19:00 horas en la Carpa RúaBD - Charla ilustrada ‘El hijo’ y mis otros hijos

Tyto Alba hará un repaso de su trayectoria

Viñetas Expo

20:00 horas en la Carpa RúaBD - Tertulia ‘Jiujitsufragistas’ , la lucha por el voto femenino

, la lucha por el voto femenino Con Lisa Lugrin y Clément Xavier y conducida por Jorge Esteban ‘Jorgiot’.

Viñetas Show

21:15 horas en el Teatro Colón - Concierto ilustrado: Lumedoloop con Alberto Taracido

Mercado da Colleita

El Mercado da Colleita de O Portiño acogerá tres jornadas más, hasta el miércoles 12, durante esta nueva semana. Al igual que los días anteriores, su horario será de 12:00 a 20:00 horas.

Las actividades, a cargo de We Sustainability, incluyen degustaciones, talleres creativos y de manualidades, presentaciones y mucho más. También participarán proyectos emergentes, como Airas Moniz, Calabizo, Cortes de Muar, Maremonte, Galo Celta, A Castrexa, Lenatt, Mariñeiras Daveiga, Sacrapastas y Horta da Lousa.

Feria del Libro

La Feria del Libro finaliza sus actividades el día de hoy, lunes 10. Si todavía no has ido a visitar el paseo de los jardines de Méndez Núñez te recomendamos que lo hagas. ¡No te arrepentirás!

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada de clausura:

Carpa de actividades

17:30 horas - Ler para crer . Espectáculo de ilusionismo de Joshua Kenneth que anima a descubrir la magia de la lectura entre los más pequeños mediante el arte de lo imposible, con la participación del público familiar

. Espectáculo de ilusionismo de que anima a descubrir la magia de la lectura entre los más pequeños mediante el arte de lo imposible, con la participación del público familiar 18:15 horas - Copresentación de Especies invasoras , de Branca Trigo , y Muda , de Helena Quintela. Presenta Ana Varela. (Carpa 2)

, de , y , de Presenta Ana Varela. (Carpa 2) 19:00 horas - Presentación del libro P ieśni / Cancións de Papusza. Participan Ana Garrido González (traductora de los poemas), Cristina Naya Riveiro , vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deportes, e Inma Doval Porto , directora del Servicio de Publicaciones de la UDC. La obra inaugura la colección Lieders , de feminismos del SPU de la UDC

Participan (traductora de los poemas), , vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deportes, e , directora del Servicio de Publicaciones de la UDC. La obra inaugura la colección , de feminismos del SPU de la UDC 19:00 horas - Perpetuando a José Suárez. Conviértete en protagonista de una de sus icónicas imágenes. (Carpa 2)

Conviértete en protagonista de una de sus icónicas imágenes. (Carpa 2) 19:15 horas - Presentación de Diario de Lugo, 1936 . Participan Xoán Ramiro Cuba (autor), Iria Castro Fernández, diputada delegada de Cultura, Patrimonio Histórico-Artístico y Normalización Lingüística, y Brais García Fernández , jefe de la Sección de Publicaciones del Área de Cultura. (Carpa 2)

. Participan (autor), diputada delegada de Cultura, Patrimonio Histórico-Artístico y Normalización Lingüística, y , jefe de la Sección de Publicaciones del Área de Cultura. (Carpa 2) 20:00 horas - Xosé Cermeño presenta Por que comemos?

presenta 20:15 horas - Unha backroom propia. Sesión de poesía con micrófono abierto dirigida por Branca Trigo. (Carpa 2)

Casetas de librerías

11:30 horas - Nieves García Centeno firma Arsínoe, reina de Alejandría en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel. 12:00 horas - Maitane Pérez Gómez firma Amar, arder y repetir en la caseta de la librería Perseida.

firma en la caseta de la librería Perseida. 12:00 horas - Silvia Fernández firma O mar que me levou en la caseta de la librería Galgo Azul.

firma en la caseta de la librería Galgo Azul. 12:00 horas - Pablo Carreiro firma Xirarei y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul.

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul. 12:30 horas - José Pardiñas firma En vísperas de nada en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel. 17:30 horas - Olaia Sendón firma Alén e o dragón y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel. 17:30 horas - Eduardo Fernán-López firma El balanceo del Alacrán en la caseta de la librería Lume.

firma en la caseta de la librería Lume. 18:00 horas - Pablo Carreiro firma Chico, Xirarei y Lola Feroz en la caseta de la librería A Gata Tola.

firma y en la caseta de la librería A Gata Tola. 18:00 horas - Miguel Sanz Paz firma El renacer del Dépor desde el barro en la caseta de la librería Perseida.

firma en la caseta de la librería Perseida. 19:00 horas - Rocío Escribano Sánchez firma El día que el viento nos hizo cosquillas en la caseta de la librería Arenas.

firma en la caseta de la librería Arenas. 19:30 horas - Fátima Martínez firma Villapalabra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel.

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel. 19:30 horas - Pluma de Tojo firma La bestia del silencio en la caseta de la librería Galgo Azul.

firma en la caseta de la librería Galgo Azul. 19:30 horas - Carlos Gabriel Fernández firma 50 lugares sagrados de Galicia y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros.

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Uróboros. 19:30 horas - Beatriz Arias firma Soy la nueva en la caseta de la librería Lume.

firma en la caseta de la librería Lume. 20:00 horas - Jaime Borja López firma Amígdala en la caseta de la librería Arenas.

Cascarillarte

El día de hoy se inaugura Cascarillarte, el ciclo de espectáculos gratuitos que llenarán los barrios de A Coruña de teatro, música, espectáculos y mucho más.

Recuerda que todas las actuaciones darán inicio a las 19:30 horas.

La cita de hoy será en Campo da Leña con la narradora Vero Rilo y el músico Luís Iglesias, quienes presentarán su espectáculo musical As mil e unha.

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.

Exposición Humanos. A Roya é un río de Troubs y Edmond Baudoin

La exposición Humanos. A Roya é un río de los artistas franceses Troubs y Edmond Baudoin estará abierta al público en la Casa Museo Picasso hasta finales del mes de agosto. Forma parte de la edición de este año de Viñetas desde O Atlántico.

El objetivo de esta muestra es poner el foco en la situación de los inmigrantes en el valle del Roya, situado entre la frontera de Francia e Italia.