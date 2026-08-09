Las Fiestas de María Pita en los barrios de A Coruña

Las Fiestas de María Pita en los barrios de A Coruña Concello de A Coruña

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Fiestas

Teatro, magia, música y cuentos llegan a los barrios de A Coruña con Cascarillarte

La programación familiar de las fiestas de María Pita se desarrollará entre el 10 y el 28 de agosto

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Este lunes regresa el festival Cascarillarte con un programa completo con teatro, música, magia, cuentos y animación que llegarán a todos los barrios de A Coruña hasta el 28 de agosto.

Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, domingo 9 de agosto

La programación suma 15 espectáculos para público infantil.

Este lunes As Mil e Unha de Vero Rilo y Luís Iglesias llegará al Campo da Leña. Será a las 19:30 horas.

Pablísimo, Xavi Buga, Mago Noel, K'Paparota Teatro, Pedras de Cartón, Ghazafelhos Teatro, Inventi Teatro, Fran Rei, Mago Paco o Culturactiva, son otras de las compañías y artistas que pasarán por la ciudad en las próximas semanas.

Además de Campo da Leña, el resto de escenarios serán Palavea, Xuxán, plaza de Vigo, Monte Alto, las Conchiñas, O Castrillón, Santa Margarita, Vioño, Novo Mesoiro, Os Rosales y la Sagrada Familia.

DÍA Y HORA

LUGAR

ESPECTÁCULO

Lunes 10 de agosto a las 19:30 horas

Campo da Leña

As Mil e Unha de Vero Rilo y Luís Iglesias

Martes 11 de agosto a las 19:30 horas

Palavea (entorno CCM Palavea)

Contiario de Os Contos de Pablísimo

Jueves 13 de agosto a las 19:30 horas

Plaza de la Tabacalera

Tubos do Mundo de Xavi Bufa

Viernes 14 de agosto a las 19:30 horas

Barrio de Xuxán (Parque Infantil)

Qué Curioso! de Mago Noel

Lunes 17 de agosto a las 19:30 horas

Plaza de Vigo

Latexos de K'Paparota Teatro

Martes 18 de agosto a las 19:30 horas

Barrio das Flores (Plaza Central)

MarabiJoshua! de Joshua Kenneth

Miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas

Monte Alto (Plaza del Mercado)

Alicia de Pedras de Cartón

Jueves 20 de agosto a las 19:30 horas

Plaza das Conchiñas

Sherezade de Ghazafelhos Teatro

Viernes 21 de agosto a las 12:00 horas

Castrillón (Plaza Pablo Iglesias)

A Estrada de Pajarito

Viernes 21 de agosto a las 19:30 horas

Parque de Santa Margarida (Escalinata de la Casa das Ciencias)

Ledicias de Mago Paco

Lunes 24 de agosto a las 19:30 horas

Plaza dos Mariñeiros

Tachán! de Inventi Teatro

Martes 25 de agosto a las 19:30 horas

Parque de Vioño

Máis Saaabor! de Culturactiva

Miércoles 26 de agosto a las 19:30 horas

Novo Mesoiro (Explanada del CCM Mesoiro)

As Aventuras de Jazzy e Bluzy de Gallaecia Eventos

Jueves 27 de agosto a las 19:30 horas

Os Rosales (Plaza Elíptica)

O Grúfalo e a Natureza de Manuela Contacontos

Viernes 28 de agosto a las 19:30 horas

Sagrada Familia (Plaza San Rosendo)

Hamelin de Fran Rei