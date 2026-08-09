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Teatro, magia, música y cuentos llegan a los barrios de A Coruña con Cascarillarte
La programación familiar de las fiestas de María Pita se desarrollará entre el 10 y el 28 de agosto
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Este lunes regresa el festival Cascarillarte con un programa completo con teatro, música, magia, cuentos y animación que llegarán a todos los barrios de A Coruña hasta el 28 de agosto.
La programación suma 15 espectáculos para público infantil.
Este lunes As Mil e Unha de Vero Rilo y Luís Iglesias llegará al Campo da Leña. Será a las 19:30 horas.
Pablísimo, Xavi Buga, Mago Noel, K'Paparota Teatro, Pedras de Cartón, Ghazafelhos Teatro, Inventi Teatro, Fran Rei, Mago Paco o Culturactiva, son otras de las compañías y artistas que pasarán por la ciudad en las próximas semanas.
Además de Campo da Leña, el resto de escenarios serán Palavea, Xuxán, plaza de Vigo, Monte Alto, las Conchiñas, O Castrillón, Santa Margarita, Vioño, Novo Mesoiro, Os Rosales y la Sagrada Familia.
DÍA Y HORA
LUGAR
ESPECTÁCULO
Lunes 10 de agosto a las 19:30 horas
Campo da Leña
As Mil e Unha de Vero Rilo y Luís Iglesias
Martes 11 de agosto a las 19:30 horas
Palavea (entorno CCM Palavea)
Contiario de Os Contos de Pablísimo
Jueves 13 de agosto a las 19:30 horas
Plaza de la Tabacalera
Tubos do Mundo de Xavi Bufa
Viernes 14 de agosto a las 19:30 horas
Barrio de Xuxán (Parque Infantil)
Qué Curioso! de Mago Noel
Lunes 17 de agosto a las 19:30 horas
Plaza de Vigo
Latexos de K'Paparota Teatro
Martes 18 de agosto a las 19:30 horas
Barrio das Flores (Plaza Central)
MarabiJoshua! de Joshua Kenneth
Miércoles 19 de agosto a las 19:30 horas
Monte Alto (Plaza del Mercado)
Alicia de Pedras de Cartón
Jueves 20 de agosto a las 19:30 horas
Plaza das Conchiñas
Sherezade de Ghazafelhos Teatro
Viernes 21 de agosto a las 12:00 horas
Castrillón (Plaza Pablo Iglesias)
A Estrada de Pajarito
Viernes 21 de agosto a las 19:30 horas
Parque de Santa Margarida (Escalinata de la Casa das Ciencias)
Ledicias de Mago Paco
Lunes 24 de agosto a las 19:30 horas
Plaza dos Mariñeiros
Tachán! de Inventi Teatro
Martes 25 de agosto a las 19:30 horas
Parque de Vioño
Máis Saaabor! de Culturactiva
Miércoles 26 de agosto a las 19:30 horas
Novo Mesoiro (Explanada del CCM Mesoiro)
As Aventuras de Jazzy e Bluzy de Gallaecia Eventos
Jueves 27 de agosto a las 19:30 horas
Os Rosales (Plaza Elíptica)
O Grúfalo e a Natureza de Manuela Contacontos
Viernes 28 de agosto a las 19:30 horas
Sagrada Familia (Plaza San Rosendo)
Hamelin de Fran Rei