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La historia de 'O Libro da Selva' llega este lunes a A Coruña con las Fiestas de María Pita
El espectáculo que combina música y danza se podrá ver a las 20:00 horas
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Este lunes el escenario de María Pita se transformará para acoger el espectáculo de O Libro da Selva de Ártika Teatro, que llega con una propuesta que combina música y danza y en la que el apartado visual adquiere gran importancia.
Este musical reinterpreta el clásico de Rudyard Kipling con música en directo, teatro y coreografías.
En esta obra, la selva se convierte en un espacio simbólico inspirado en la ciudad y que traslada a los personajes y la historia a un momento más actual. La propuesta aborda cuestiones como la diversidad, la convivencia, la cooperación, la identidad y la sostenibilidad ambiental.
La historia sigue a Mowgli, una niña criada por una manada de lobos que debe encontrar su lugar.
Durante su viaje conoce a Baloo, Bagheera, Kaa y Shere Khan, personajes que simbolizan distintas formas de entender el mundo.
En la parte estética, esta producción destaca por transformar a los animales en tribus urbanas contemporáneas.
Así, los lobos representan la cultura punk, los monos el hip-hop, Kaa el flamenco o Shere Khan una imagen de poder y autoridad.
A nivel musical, se introducen también elementos naturales y urbanos.
La obra está dirigida por Marcos Alonso y forman parte del elenco Rocío Salgado, Yoel Alonso, Fernanda Barrio, Marcos Alonso e Irene Lorenzo.