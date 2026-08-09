La historia de 'O Libro da Selva' llega este lunes a A Coruña con las Fiestas de María Pita

Este lunes el escenario de María Pita se transformará para acoger el espectáculo de O Libro da Selva de Ártika Teatro, que llega con una propuesta que combina música y danza y en la que el apartado visual adquiere gran importancia.

Este musical reinterpreta el clásico de Rudyard Kipling con música en directo, teatro y coreografías.

En esta obra, la selva se convierte en un espacio simbólico inspirado en la ciudad y que traslada a los personajes y la historia a un momento más actual. La propuesta aborda cuestiones como la diversidad, la convivencia, la cooperación, la identidad y la sostenibilidad ambiental.

La historia sigue a Mowgli, una niña criada por una manada de lobos que debe encontrar su lugar.

Durante su viaje conoce a Baloo, Bagheera, Kaa y Shere Khan, personajes que simbolizan distintas formas de entender el mundo.

En la parte estética, esta producción destaca por transformar a los animales en tribus urbanas contemporáneas.

Así, los lobos representan la cultura punk, los monos el hip-hop, Kaa el flamenco o Shere Khan una imagen de poder y autoridad.

A nivel musical, se introducen también elementos naturales y urbanos.

La obra está dirigida por Marcos Alonso y forman parte del elenco Rocío Salgado, Yoel Alonso, Fernanda Barrio, Marcos Alonso e Irene Lorenzo.