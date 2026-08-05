Una edición anterior de las fiestas de Cambre

Una edición anterior de las fiestas de Cambre Comisión de Fiestas de Cambre

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Las fiestas de Cambre 2026 comenzarán con zamburiñas y culminarán con una gran churrascada popular y Los Satélites

La localidad cercana a A Coruña celebrará del 14 al 17 de agosto cuatro jornadas de gastronomía, tradición y música, con las actuaciones de las orquestas Atenas e Infinita, D’Vicio y el dúo Calú

Ahora con estas: Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña) ya tiene programa para sus fiestas: música, gastronomía y tradición

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Cambre ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas en honor a Nosa Señora. La localidad a unos pocos kilómertos de A Coruña vivirá del viernes 14 al lunes 17 de agosto cuatro intensas jornadas en las que se combinarán los actos religiosos con propuestas gastronómicas, deporte y grandes verbenas.

Una actuación de la París de Noia.

La programación comenzará el viernes 14 con la lectura del pregón. La gastronomía será una de las primeras protagonistas de las celebraciones, ya que a partir de las 20:00 horas se servirán gambones y zamburiñas. La noche continuará desde las 22:30 horas con una gran verbena amenizada por el dúo Calú y la Discomóvil Impacto, con DJ Cotelo.

El sábado 15 se celebrará la XXXIII Carreira Popular de Cambre. A las 09:30 horas tendrán lugar las tradicionales dianas y alboradas y, a las 12:30 horas, se oficiará la misa solemne en honor a Nosa Señora, seguida de la procesión acompañada por Sementeira. La formación ofrecerá también un concierto al finalizar los actos religiosos.

La orquesta Atenas será la encargada de poner música a la sesión vermú de las 14:30 horas. Ya por la noche, a partir de las 22:30 horas, regresará al escenario para protagonizar la verbena junto a la Discomóvil Impacto y DJ Bermu.

Paella, churrascada y Los Satélites

El domingo 16 arrancará con una misa solemne a las 12:30 horas. A partir de las 13:30 horas se podrá disfrutar de una paella popular y, desde las 14:30 horas, la orquesta Infinita animará la sesión vermú junto a Xilo y Carlos y Patuk. La jornada incluirá una segunda misa solemne a las 20:00 horas.

Las fiestas llegarán a su fin el lunes 17. La última jornada comenzará a las 14:30 horas con una sesión vermú a cargo de D’Vicio. A partir de las 20:00 horas tendrá lugar una gran churrascada popular y, desde las 22:30 horas, D’Vicio y la orquesta Los Satélites pondrán el broche de oro a cuatro días de celebración en Cambre.