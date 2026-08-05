Las fiestas de Cambre 2026 comenzarán con zamburiñas y culminarán con una gran churrascada popular y Los Satélites

Cambre ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas en honor a Nosa Señora. La localidad a unos pocos kilómertos de A Coruña vivirá del viernes 14 al lunes 17 de agosto cuatro intensas jornadas en las que se combinarán los actos religiosos con propuestas gastronómicas, deporte y grandes verbenas.

La programación comenzará el viernes 14 con la lectura del pregón. La gastronomía será una de las primeras protagonistas de las celebraciones, ya que a partir de las 20:00 horas se servirán gambones y zamburiñas. La noche continuará desde las 22:30 horas con una gran verbena amenizada por el dúo Calú y la Discomóvil Impacto, con DJ Cotelo.

El sábado 15 se celebrará la XXXIII Carreira Popular de Cambre. A las 09:30 horas tendrán lugar las tradicionales dianas y alboradas y, a las 12:30 horas, se oficiará la misa solemne en honor a Nosa Señora, seguida de la procesión acompañada por Sementeira. La formación ofrecerá también un concierto al finalizar los actos religiosos.

La orquesta Atenas será la encargada de poner música a la sesión vermú de las 14:30 horas. Ya por la noche, a partir de las 22:30 horas, regresará al escenario para protagonizar la verbena junto a la Discomóvil Impacto y DJ Bermu.

Paella, churrascada y Los Satélites

El domingo 16 arrancará con una misa solemne a las 12:30 horas. A partir de las 13:30 horas se podrá disfrutar de una paella popular y, desde las 14:30 horas, la orquesta Infinita animará la sesión vermú junto a Xilo y Carlos y Patuk. La jornada incluirá una segunda misa solemne a las 20:00 horas.

Las fiestas llegarán a su fin el lunes 17. La última jornada comenzará a las 14:30 horas con una sesión vermú a cargo de D’Vicio. A partir de las 20:00 horas tendrá lugar una gran churrascada popular y, desde las 22:30 horas, D’Vicio y la orquesta Los Satélites pondrán el broche de oro a cuatro días de celebración en Cambre.