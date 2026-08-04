Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, martes 4 de agosto Quincemil

Continuamos con la programación semanal con un nuevo concierto del ciclo Noites de María Pita 2026. En esta ocasión, la plaza más emblemática de A Coruña se convertirá en el escenario de la música española emergente con Los40 Summer Live.

¿Estás listo para disfrutar en directo de artistas como DePol, Lola Tuduri, Enol o La Beba? No dudes en pasarte a las 22:00 horas por la plaza de María Pita, incluso si estos nombres no te suenan. Te aseguramos que terminarás haciéndote fan.

Los40 Summer Live

El día de hoy tenemos cita a las 22:00 horas en la plaza de María Pita, donde recibiremos a algunos de los nombres más sonados de la escena musical española emergente bajo el espectáculo Los40 Summer Live.

A lo largo de toda la noche podremos disfrutar de propuestas de pop, trap, eurodance, reggaetón y mucho más de la mano de los siguientes artistas:

DePol

Lola Tuduri

Enol

La Beba

Cesar AC

Adexe y Nau

AWI/AWY

Chiara Oliver

Pikete

Daniela Blasco

Chema Rivas

Feria del Libro

La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, martes 4. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.

El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.

Lista de actividades de la jornada del martes 4:

Carpa de actividades

17:30 horas - Teatro para familias. Pablísimo representa Paroleiro . Un espectáculo de cuentos clásicos y contemporáneos que muestra la riqueza de la literatura infantil y de la tradición oral

representa . Un espectáculo de cuentos clásicos y contemporáneos que muestra la riqueza de la literatura infantil y de la tradición oral 18:15 horas - Sonia María García García presenta Toca. El yugo de Roma , acompañada por Carlos López Mouriz (Carpa 2)

presenta , acompañada por Carlos López Mouriz (Carpa 2) 19:00 horas - Sesión sonora: presentación de A novela do Bravú , de Xurxo Souto

, de Xurxo Souto 19:15 horas - María Canosa y Beatriz Maceda conversan sobre Dipnoi y Begoña ou o pracer da amizade (Carpa 2)

y conversan sobre (Carpa 2) 20:00 horas - Escena do crime: a novela negra hoxe . Participan Pedro Martí (La mala hija), Pedro Feijoo (Onde nacen as bestas) y Arantza Portabales (Asasinato no muiño do cura). Modera María Nieto

. Participan (La mala hija), (Onde nacen as bestas) y (Asasinato no muiño do cura). Modera María Nieto 20:15 horas - Yolanda Castaño conversa con Corina Oproae sobre el poemario Como enterrar a tu padre en un poema, Premio TTL de Poesía (Carpa 2)

Casetas de librerías

12:00 horas - Ismael Martínez firma La sociedad de las drogas blandas en la caseta de la librería Mar de Letras

firma en la caseta de la librería Mar de Letras 12:30 horas - Ana Vila González firma Laguna. Parte 1 en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 13:00 horas - María Nieto firma O corpo en loita en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 13:00 horas - Irene Manteiga firma Hasta que amanezca y La perrita que no podía dormir en la caseta de la librería Arenas

firma y en la caseta de la librería Arenas 17:30 horas - Miguel Biurrum firma Polvo de estrellas y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel 17:30 horas - Pablo J. Rañales firma Espigas queimadas en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 18:00 horas - Beatriz Maceda firma Begoña ou o pracer da amizade y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul

firma y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul 18:00 horas - Silvia Pato firma Se busca editorial en la caseta de la librería Uróboros

firma en la caseta de la librería Uróboros 18:30 horas - Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro en la caseta de la librería Casa del Libro

firma en la caseta de la librería Casa del Libro 18:30 horas - José de la Gándara firma Cifra y sal en la caseta de la editorial Ediciones del Viento

firma en la caseta de la editorial Ediciones del Viento 19:00 horas - Manuel Rajal firma Fado, cuplé e zarzuela en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 19:00 horas - Robert Pier firma Mi maestro lado izquierdo en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 19:00 horas - Julia Varela firma Todo por hacer en la caseta de la librería Lume

firma en la caseta de la librería Lume 19:00 horas - Karlos Ramos firma El buscador de metales en la caseta de la librería Hoboken

firma en la caseta de la librería Hoboken 19:00 horas - Gabriela González firma Casi adultos en la caseta de la librería Planeta Mozo

firma en la caseta de la librería Planeta Mozo 19:00 horas - Irene Álvarez firma los libros de la editorial Tutifruti en la caseta de la librería Berbiriana

firma los libros de la en la caseta de la librería Berbiriana 19:30 horas - Blanca Riestra firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul

firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul 20:00 horas - Jordi Cicely firma El verano que volvió Zherezade en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 20:30 horas - Nieves García Centeno firma Arsínoe: La reina de Alejandría en la caseta de la librería Arenas

firma en la caseta de la librería Arenas 20:45 horas - Arantza Portabales firma Asasinato no muiño do cura en la caseta de la librería Lume

Feria de Artesanía Mostrart

La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.

A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.

El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.

Visita guiada a la Casa Museo de María Pita

Hoy a las 19:00 horas se podrá hacer una visita gratuita al interior de la Casa Museo de María Pita.

Este museo tiene como objetivo difundir la historia de María Pita. Está formada por una planta baja que recrea la casa donde vivió la heroína coruñesa y otras tres salas con exposiciones permanentes del Reino de Galicia en XVI-XVII y el enfrentamiento hispano-inglés de 1589.

Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira

El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.

Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.

Exposición Stons de Xulia Pisón

A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.

La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.