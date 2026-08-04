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Qué hacer en A Coruña por las fiestas de María Pita 2026 hoy, martes 4 de agosto
El día de hoy podremos disfrutar de un gran repertorio de artistas emergentes de la mano de Los40 Summer Live
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Continuamos con la programación semanal con un nuevo concierto del ciclo Noites de María Pita 2026. En esta ocasión, la plaza más emblemática de A Coruña se convertirá en el escenario de la música española emergente con Los40 Summer Live.
¿Estás listo para disfrutar en directo de artistas como DePol, Lola Tuduri, Enol o La Beba? No dudes en pasarte a las 22:00 horas por la plaza de María Pita, incluso si estos nombres no te suenan. Te aseguramos que terminarás haciéndote fan.
Los40 Summer Live
El día de hoy tenemos cita a las 22:00 horas en la plaza de María Pita, donde recibiremos a algunos de los nombres más sonados de la escena musical española emergente bajo el espectáculo Los40 Summer Live.
A lo largo de toda la noche podremos disfrutar de propuestas de pop, trap, eurodance, reggaetón y mucho más de la mano de los siguientes artistas:
- DePol
- Lola Tuduri
- Enol
- La Beba
- Cesar AC
- Adexe y Nau
- AWI/AWY
- Chiara Oliver
- Pikete
- Daniela Blasco
- Chema Rivas
Feria del Libro
La Feria del Libro continúa con sus actividades el día de hoy, martes 4. Las casetas de esta tradicional feria coruñesa inundarán el paseo de los jardines de Méndez Núñez hasta el lunes 10.
El horario de hoy será de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas.
Lista de actividades de la jornada del martes 4:
Carpa de actividades
- 17:30 horas - Teatro para familias. Pablísimo representa Paroleiro. Un espectáculo de cuentos clásicos y contemporáneos que muestra la riqueza de la literatura infantil y de la tradición oral
- 18:15 horas - Sonia María García García presenta Toca. El yugo de Roma, acompañada por Carlos López Mouriz (Carpa 2)
- 19:00 horas - Sesión sonora: presentación de A novela do Bravú, de Xurxo Souto
- 19:15 horas - María Canosa y Beatriz Maceda conversan sobre Dipnoi y Begoña ou o pracer da amizade (Carpa 2)
- 20:00 horas - Escena do crime: a novela negra hoxe. Participan Pedro Martí (La mala hija), Pedro Feijoo (Onde nacen as bestas) y Arantza Portabales (Asasinato no muiño do cura). Modera María Nieto
- 20:15 horas - Yolanda Castaño conversa con Corina Oproae sobre el poemario Como enterrar a tu padre en un poema, Premio TTL de Poesía (Carpa 2)
Casetas de librerías
- 12:00 horas - Ismael Martínez firma La sociedad de las drogas blandas en la caseta de la librería Mar de Letras
- 12:30 horas - Ana Vila González firma Laguna. Parte 1 en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 13:00 horas - María Nieto firma O corpo en loita en la caseta de la librería Casa del Libro
- 13:00 horas - Irene Manteiga firma Hasta que amanezca y La perrita que no podía dormir en la caseta de la librería Arenas
- 17:30 horas - Miguel Biurrum firma Polvo de estrellas y el resto de su obra en la caseta de la librería Espazo Lector Nobel
- 17:30 horas - Pablo J. Rañales firma Espigas queimadas en la caseta de la librería Lume
- 18:00 horas - Beatriz Maceda firma Begoña ou o pracer da amizade y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo Azul
- 18:00 horas - Silvia Pato firma Se busca editorial en la caseta de la librería Uróboros
- 18:30 horas - Óscar Reboiras firma El caso Salgueiro en la caseta de la librería Casa del Libro
- 18:30 horas - José de la Gándara firma Cifra y sal en la caseta de la editorial Ediciones del Viento
- 19:00 horas - Manuel Rajal firma Fado, cuplé e zarzuela en la caseta de la librería Arenas
- 19:00 horas - Robert Pier firma Mi maestro lado izquierdo en la caseta de la librería Arenas
- 19:00 horas - Julia Varela firma Todo por hacer en la caseta de la librería Lume
- 19:00 horas - Karlos Ramos firma El buscador de metales en la caseta de la librería Hoboken
- 19:00 horas - Gabriela González firma Casi adultos en la caseta de la librería Planeta Mozo
- 19:00 horas - Irene Álvarez firma los libros de la editorial Tutifruti en la caseta de la librería Berbiriana
- 19:30 horas - Blanca Riestra firma su obra en la caseta de la librería Galgo Azul
- 20:00 horas - Jordi Cicely firma El verano que volvió Zherezade en la caseta de la librería Arenas
- 20:30 horas - Nieves García Centeno firma Arsínoe: La reina de Alejandría en la caseta de la librería Arenas
- 20:45 horas - Arantza Portabales firma Asasinato no muiño do cura en la caseta de la librería Lume
Feria de Artesanía Mostrart
La Feria de Artesanía de A Coruña, más conocida como Mostrart, estará instalada en el paseo de los jardines de Méndez Núñez durante todo el mes de agosto.
A lo largo de estas semanas, se podrá disfrutar de una serie de puestos de artesanía de Galicia, España, Portugal y otros lugares del mundo. Se pondrán a la venta una gran variedad de artículos de textil, madera, calzado, juguetes, cerámicas, joyería, arte floral, papel, cartón y mucho más.
El horario de la feria será siempre de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 22:00 horas.
Visita guiada a la Casa Museo de María Pita
Hoy a las 19:00 horas se podrá hacer una visita gratuita al interior de la Casa Museo de María Pita.
Este museo tiene como objetivo difundir la historia de María Pita. Está formada por una planta baja que recrea la casa donde vivió la heroína coruñesa y otras tres salas con exposiciones permanentes del Reino de Galicia en XVI-XVII y el enfrentamiento hispano-inglés de 1589.
Exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira
El día de hoy podemos disfrutar de la exposición Reversións do Noroeste de la Asociación Nonito Pereira, estrenada el pasado 28 de julio. Se podrá visitar en la Casa Museo Casares Quiroga de manera gratuita hasta el próximo sábado 8.
Esta muestra se centra en la mirada colectiva de la Asociación Nonito Pereira en el Festival Noroeste a través de la creación artística y la memoria visual. El objetivo de Reversións do Noroeste es poner en valor la imagen del patrimonio sonoro y emocional de la ciudad herculina.
Exposición Stons de Xulia Pisón
A lo largo de todo el mes de fiestas se podrá disfrutar de la exposición Stons de Xulia Pisón, una muestra de arte de la Casa Museo María Pita enmarcada en el ciclo cultural Elas Son Artistas y la nueva edición de Viñetas desde O Atlántico.
La exposición Stons reúne una selección de viñetas humorísticas del nuevo proyecto autoeditado de Xulia Pisón.